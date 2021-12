Dillon Brooks en colère contre l’arbitrage

Dillon Brooks ne devrait pas être trop étonné de recevoir prochainement une petite amende de la part de la NBA, suite à ses propos sur les arbitres qui ont suivi la défaite de Memphis face à Dallas (96-104).

Exclu pour la première fois de la saison à 27 secondes de la fin pour une deuxième faute technique récoltée en moins de trois minutes, l’ailier canadien a déploré le manque de cohérence dans les coups de sifflet entre la première et la deuxième mi-temps et l’a fait savoir sans passer par quatre chemins.

« Comme vous l’avez vu dans le match, nous jouons un basket physique, comme depuis environ une semaine maintenant. Et tout d’un coup, de nouveaux arbitres arrivent ici et sifflent de façon incohérente. Ils veulent siffler à tout-va en première mi-temps, puis en seconde mi-temps, ils ne signalent plus rien », a-t-il déclaré. « Vous avez des gars qui se font découper, qui se retrouvent au sol, et il n’y a pas de coup de sifflet. Il y a un manque de protection des joueurs et c’est la chose la plus importante. J’ai eu l’impression que les arbitres sont venus pour être les acteurs principaux du match, et c’est n’importe quoi ».

Une fin de match hachée

En manque d’adresse, les Grizzlies ont progressivement perdu pied suite à plusieurs actions litigieuses impliquant Dillon Brooks et le duo Doncic-Porzingis, qui ont également coûté une faute technique à Taylor Jenkins.

Mais les Mavs avaient déjà le match bien en main dans la dernière minute, et l’expulsion de Dillon Brooks n’a rien changé au résultat final. Le joueur a même reconnu la part de responsabilité de son équipe, même s’il n’a pas pu s’empêcher d’en remettre une couche.

« Je ne peux évidemment pas tout leur mettre sur le dos. Nous devons arracher les ballons indécis, être en mesure de prendre des rebonds, de prendre les tirs au bon moment. Mais ce groupe n’a pas protégé les joueurs. Ils voulaient juste en finir avec le match et c’est de la merde, depuis le tout début. C’était n’importe quoi ».

Également dans le dur en attaque et auteur de cinq fautes personnelles, Jaren Jackson Jr. a été plus diplomate après la rencontre, estimant que son équipe n’avait pas trouvé la clé pour aller chercher cette victoire.

« C’est vraiment dur quand c’est comme ça. Vous devez juste trouver une solution. Tout ne va pas être parfait, tout ne va pas être simple. Ça va être un peu désordonné, un peu à l’arrache. Vous devez juste trouver un moyen ».