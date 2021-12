S’il a perdu sa place de titulaire, Mitchell Robinson pense surtout à sa condition physique

Tom Thibodeau cherche des solutions pour relancer ses Knicks et après la mise à l’écart de Kemba Walker, le coach a encore modifié son cinq majeur face aux Spurs, en titularisant Nerlens Noel à la place de Mitchell Robinson.

C’est trop tôt pour savoir si ce changement sera vraiment efficace, mais le pivot a en tout cas bien répondu à San Antonio, avec 11 points, 14 rebonds (dont 8 offensifs) plus 3 contres en 22 minutes sur le terrain. Complètement mangé par Nikola Jokic au match précédent, il s’est vengé sur la raquette, beaucoup plus faible, des Spurs.

Mais Mitchell Robinson assure que son statut (titulaire/remplaçant) ne le préoccupe pas vraiment. Ce qui lui importe, c’est de retrouver la forme physique alors qu’il se sent beaucoup trop vite fatigué.

« J’essaie de retrouver cette flamme », a-t-il ainsi déclaré. « Avant de me casser la main, j’étais en assez bonne forme. C’était l’un de mes meilleurs matchs, j’ai besoin de recommencer à jouer comme ça, avec détermination. »

Après la défaite face à Denver, le pivot avait ainsi admis qu’il était frustré par sa condition physique.

« Je dois juste être en meilleure forme », avait-il répondu lorsqu’on lui avait demandé quel avait été le problème face au MVP en titre. « J’aimerais pouvoir replonger directement et redevenir celui que j’étais avant ma blessure. Mais ça va. Je vais travailler et je vais redevenir moi-même. »

Pour Tom Thibodeau, cette permutation ne change de toute façon pas grand-chose, ni pour Mitchell Robinson ni pour Nerlens Noel, qui vont continuer de se partager les minutes sur le poste de pivot.

« C’était juste pour changer quelque chose. Ces deux gars sont inestimables pour nous, et nous l’avons bien vu l’année dernière. Mitch jouait très bien juste avant sa blessure, Nerlens l’a ensuite remplacé et il a dominé toute la seconde moitié de la saison. Nous sommes donc très attachés à ces deux joueurs. Nous voulions simplement tester quelque chose de différent. Ces gars-là sont interchangeables. Il suffit de tout donner aussi longtemps que possible. Et puis le prochain gars arrive et fait la même chose. »