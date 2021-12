Si Stephen Curry est bouillant, Steve Kerr le laissera-t-il atteindre le record de 3-pts ?

Il ne peut pas ne pas y penser. Lui-même le confesse. Stephen Curry est à deux doigts, ou plutôt 16 paniers primés très exactement, de devenir le shooteur à 3-pts le plus prolifique de l’histoire de la NBA, devant Ray Allen.

D’ici quelques matches maximum, sauf énorme accident, ce sera officiel et il s’agit désormais de savoir la date de son record. Le prochain match, ce mercredi soir, est à domicile contre les Blazers. Peut-on imaginer l’impossible, et voir Stephen Curry faire d’une pierre, deux coups ?

« Tout est possible », annonce-t-il au Mercury News. « C’est marrant car je sais ce que cela signifie pour le record de Klay Thompson. On verra. »

S’il venait à mettre 16 paniers primés, Stephen Curry dépasserait non seulement Ray Allen, mais établirait aussi le record historique de paniers à 3-pts dans un seul match. Pour l’instant, et depuis octobre 2018, il est toujours la propriété de Klay Thompson, avec ses 14 tirs primés contre les Bulls.

« Il n’ira pas chercher le record au détriment du match ni de ses coéquipiers »

Imaginons que Stephen Curry dépasse les 10 ou 12 tirs et qu’il reste encore beaucoup de temps à jouer, Steve Kerr va-t-il laisser son joueur aller chercher ce record devant son public ?

« J’y ai pensé en rentrant chez moi », assure le coach des Warriors pour NBC Sports. « Si Curry met 15 paniers primés, ça veut dire qu’il est à minimum 45 points, donc on est probablement devant avec une certaine marge. Je jouerais le rôle du méchant si je le sors. Et si je ne le sors pas, je suis un débile profond, car il peut se blesser. C’est perdant-perdant pour moi. »

C’est donc le MVP 2015 et 2016, qualifié de « meilleur show de la planète » par Kevon Looney, qui aura la réponse et va ainsi faciliter le travail de son entraîneur.

« Il n’ira pas chercher le record au détriment du match ni de ses coéquipiers », souligne le coach. « Donc si ça arrive, ça arrivera selon le contexte de la rencontre. Si le match est plié, Curry saura qu’il faut sortir pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons de conduite. Il y a un code et s’il y a un gros écart, on sort les joueurs, on ne court plus après les points ni les records. Tout le monde sait ça. »