Stephen Curry avoue qu’il a le record de Ray Allen en tête

Auteur de 7 paniers à 3-points cette nuit face au Magic, dont un du milieu de terrain, Stephen Curry se retrouve ce matin à 15 longueurs du record de Ray Allen. Dans deux ou trois matches, le meneur des Warriors deviendra le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire…

« Je sais ce qu’il en est de la situation » a-t-il souri en conférence de presse, avant de prévenir qu’il n’allait rien forcer pour battre ce record. « Je me contente toujours de jouer mon jeu, mais je sais évidemment que je m’en rapproche. Mais j’essaie de ne pas le laisser s’immiscer dans ma façon de jouer et de profiter du parcours pour y arriver, car cela signifie beaucoup pour moi à mesure que je m’en rapproche. »

Un journaliste lui rappelle qu’il a déjà battu plusieurs records, et qu’est-ce que représente celui-ci ? « Euh… j’en parlerai quand ça arrivera » répond-il. « Tu vas me faire pleurer mon pote… Donc n’insiste pas… »

« Avec la confiance viennent la créativité et la capacité d’imaginer ce qu’il est possible de faire… »

Une journaliste enchaîne en lui rapportant les propos de Steve Kerr qui prédit que son meneur va beaucoup shooter lors du prochain match face à Portland, et que ce n’est pas impossible que Stephen Curry plante 16 3-points face aux Blazers… Ce qui lui permettrait de battre deux records mythiques dans la même soirée.

Steve Kerr a même employé le mot « arrogance » pour qualifier le jeu de son double MVP.

« J’ai tellement bossé pour me retrouver dans cette position, pour avoir ce succès et cette confiance dans mon jeu. Avec la confiance viennent la créativité et la capacité d’imaginer ce qu’il est possible de faire… Franchement, j’aime simplement ce que je fais, et il y a toujours du plaisir… Maintenant, concernant cette arrogance, il s’agit juste d’avoir la capacité d’essayer des choses, que je ne pensais pas possible en arrivant en NBA, et je veux continuer de savourer tout ça, encore et encore, tant que j’en ai encore sous le capot. »