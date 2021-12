Chris Boucher en quête de solutions pour retrouver de l’impact

Alors qu’il s’était distingué aux Raptors par son efficacité et son opportunisme, Chris Boucher connaît un début de saison étrange. Beaucoup moins en vue, le natif de Sainte-Lucie est en proie aux doutes, et ses performances s’en ressentent. L’intéressé essaie donc de trouver des solutions pour retrouver du peps, et ça passe notamment par mettre les bouchées doubles à la vidéo, un processus qui l’aide à se rendre compte de ses manquements.

« Je regarde les matchs où je joue mal et je me dis : ‘Montre-moi la raison pour laquelle je suis hors de la rotation, pourquoi je ne joue pas’. Puis je regarde le clip et je vois pourquoi. Donc, j’essaie de corriger les erreurs qui font que je ne suis pas sur le terrain, parce que je peux aider cette équipe de la façon dont je joue », a-t-il expliqué après une prestation plus convaincante face aux Wizards (14 points, 6 rebonds en 18 minutes).

Parmi les points négatifs, Chris Boucher tâche de stopper l’hémorragie en prenant moins de tirs à 3-points, son pourcentage de réussite étant passé de 38.5% la saison dernière à 18.5% sur ce début d’exercice. À force de travail et de patience, la roue finira bien par tourner…

Plus serein grâce à la méditation

« Je peux shooter, mais je ne le montre pas en ce moment », a-t-il ajouté. « J’ai eu quelques tentatives qui ont fait gamelle… Ça va finir par tomber, mais si je ne force pas et que je le prends comme ça vient, c’est mieux. Je peux faire beaucoup de choses différentes. Je peux poser des écrans, feinter l’écran, rouler vers le cercle, couper… Il y a beaucoup de choses que je peux faire et que j’ai un peu oublié en essayant de retrouver mon tir à 3-points ».

En plus des séances vidéo deux fois par jour, Chris Boucher a suivi le conseil du préparateur physique Ray Chow en ajoutant des séances de méditation à son programme, afin d’essayer de faire tomber un peu la pression qu’il se met à vouloir absolument retrouver son jeu, ce qui a plutôt bien fonctionné face aux Wizards dimanche.

« J’ai juste besoin d’être le Chris que j’ai toujours été et pour cela, j’avais en quelque sorte besoin d’évacuer tous les trucs de ma tête avant le match », a poursuivi Chris Boucher. « Ray m’a dit qu’il avait l’impression que lorsque je jouais, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête. Il m’a donc proposé de faire un peu de méditation, et ça m’a vraiment aidé à entrer dans le match en étant plus fluide, en sachant que je suis capable de faire certaines choses et en étant confiant. »

Chris Boucher a réussi son premier pas contre Washington et a reçu les félicitations de Pascal Siakam. « De la même façon qu’on peut lui tomber dessus, il faut aussi le féliciter quand il joue bien ».

Reste à confirmer et enchaîner les bonnes performances, pour continuer à remonter progressivement la pente.