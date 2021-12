Face aux mauvais résultats des Lakers, LeBron James pointe la responsabilité des joueurs

Si les playoffs devaient démarrer aujourd’hui, les Lakers devraient passer par la case « play-in », comme la saison passée. Après 24 matches disputés, les Californiens affichent un bilan tout juste équilibré (12 victoires et autant de défaites) et occupent une modeste 7e place à l’Ouest.

Ils sont donc pour le moment très en-deça des attentes liées à leur effectif et aux aspirations de titre. Si bien que certains commencent à considérer que Frank Vogel, qui vient de demander à ses joueurs d’arrêter de parler du titre, serait sur un siège éjectable.

« Je pense que les critiques font partie du métier », relativise ainsi LeBron James. « Frank est quelqu’un solide. Il a un super coaching staff. Et nous, en tant que joueurs, on doit faire mieux pour être performant sur le terrain. Nous sommes une équipe et une franchise qui n’a pas peur de l’adversité et de ce que les gens disent sur nous. »

Ne pas se soucier des autres

Le « King » considère que ses coéquipiers, pour la plupart des vétérans et futurs Hall of Famer pour certains, et lui sont habitués à devoir faire face à ce genre de situation.

« On a beaucoup de gars dans cette équipe qui sont sur la feuille de match depuis un moment, donc cela ne nous dérange pas », poursuit LeBron James. « Tout ce que nous faisons reste en interne lorsqu’il s’agit de notre préparation, de la façon dont nous nous préparons à notre prochain adversaire et de nous améliorer. Frank ne se soucie pas et on ne se soucie pas non plus de ce que les gens disent. »

Les critiques, son coach s’y est fait avec le temps.

« C’est quelque chose à laquelle on s’est tous habitués. Je suis coach depuis dix ans, j’ai tout vu », assure l’ancien entraîneur des Pacers puis du Magic. Mais évidemment, le fait d’exercer dans une ville très exposée comme Los Angeles fait augmenter la pression d’un cran, et ceci malgré le titre remporté en 2020.

« Y a-t-il une plus grande communauté de fans sur ce marché à LA ? Oui. Mais c’est le cas pour tous les entraîneurs, et c’est quelque chose qui ne m’est pas inconnu. Cela fait partie du métier », termine Frank Vogel.