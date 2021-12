Après prolongation, un immense Joel Embiid sauve les Sixers face aux Hornets

Pour la première fois depuis un mois, les Sixers enchaînent deux victoires de suite, et ils dominent après prolongation les Hornets (127-124). En back-to-back, et privé de cinq joueurs puisque Ish Smith a rejoint les autres à l’isolement, Charlotte a encore montré de très belles choses avant de craquer en fin de match. Ils étaient même tout proches du hold-up. Menés pendant la quasi totalité du 4e quart-temps, les Hornets passent un 5-0 en 30 secondes pour prendre les commandes à une minute de la fin (119-116).

Mais Joel Embiid, déjà, égalise sur une action en isolation digne de Kevin Durant. Miles Bridges loupe le tir de la gagne, et c’est encore Embiid qui a la possibilité d’offrir la victoire aux Sixers. Nouvelle action à six mètres, nouveau tir compliqué, et cette fois, la balle tape la planche puis le cercle… et ressort. Prolongation !

Ensuite, le pivot des Sixers refait des misères aux Hornets avec encore un joli tir à 4-5 mètres puis après sur une claquette chanceuse. Charlotte aura une balle pour égaliser et arracher une deuxième prolongation. Le tir est pour Kelly Oubre Jr. Il est à huit mètres et le ballon rebondit deux fois sur le cercle avant de retomber dans les bras… de Joel Embiid. Victoire finale des Sixers (127-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le mental des Hornets. Après le match, James Borrego a loué les qualités mentales de ses joueurs. Ils n’étaient que huit en tenue, en back-to-back, et comme la veille, ils ont tout donné pour arracher une deuxième victoire en deux matches. « J’étais déjà fier d’eux dimanche soir, et je le suis encore plus ce soir. Il y a leur état d’esprit, leur résilience, et simplement notre identité » a ainsi expliqué l’entraîneur.

– Le début de deuxième mi-temps. À la traîne en première mi-temps, les Sixers ont d’abord mis la main sur le match à la faveur d’un 9/9 aux tirs en début de 3e quart-temps. Un écart de 7 points (77-70) que les Hornets ne parviendront à combler qu’en milieu de 4e quart-temps. Une course poursuite qui a laissé des traces.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Cette fois, c’est sûr, il ne ressent plus rien du Covid… Face à une formation très diminuée et l’une des raquettes les plus faibles de toute la NBA, le pivot All-Star s’est régalé. Techniquement, c’est du grand art et physiquement, il a fait très mal, notamment aux rebonds. Sa prolongation est quasi parfaite.

✅ Kelly Oubre Jr. Titulaire, il enchaîne un deuxième match de très haut niveau, et personne à Philadelphie n’était en mesure de le freiner. Il a failli être le héros avec ce tir pour égaliser. Il était pourtant loin, et c’était du catch-and-shoot, et il s’en est fallu de quelques centimètres avec ce ballon qui rebondit deux fois sur le cercle.

✅ Le duo Bouknight/Richards. Le rookie a inscrit son premier panier en carrière, et il a même fait mieux que ça avec 11 points et une grosse activité. Comme en fin de premier quart-temps quand il arrache deux rebonds offensifs pour servir JT Thor, mais aussi cette claquette hallucinante dans le 4e quart-temps. Quant à Richards, titularisé, il réalise le match parfait à 5 sur 5 aux tirs, et on retiendra surtout son entame de match. Un petit mot également sur Thor qui a posterizé Andre Drummond.

⛔ Gordon Hayward. On aimerait qu’il soit le métronome de l’équipe. Celui qui met la balle sous le bras quand ses jeunes coéquipiers confondent vitesse et précipitation. Hélas, l’ailier des Hornets a raté beaucoup de choses et son 5/19 aux tirs pèse lourd pour sa formation.

LA SUITE

Charlotte (14-12) et Philadelphie (13-11) : les deux équipes se retrouvent dès mercredi, même salle.