La Jordan Zoom Separate en mode « ultramarine »

Présentée le mois dernier, la Jordan Zoom Separate prépare son entrée dans la collection Jordan Brand. Le modèle, qui serait déjà disponible à la vente en Asie, a été élaboré en s’inspirant des qualités de Luka Doncic et ses appuis déroutants.

Jordan Brand en est à son quatrième coloris, avec cette fois une version « ultramarine », du nom de ce coloris violet et rouge baptisé ainsi dans les années 80. Sur ce modèle l’ensemble est complété de gris pour habiller l’empeigne et la semelle extérieure. Le rouge est surtout visible sur la semelle intérieure, et les quelques logos et inscriptions présents sur la chaussure, tandis que l’intérieur du col apparaît en noir.

Annoncée à 120 dollars, la Jordan Zoom Separate ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle sur les territoires américains et européens.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la nouvelle Under Armour Curry Flow 9 avec sa construction totalement sans caoutchouc qui la rend légère et ridiculement adhérente. Livraison offerte.