Mike D’Antoni ne ferme pas la porte à un retour comme « head coach »

Il n’y a pas si longtemps que ça, Mike D’Antoni était l’entraîneur en chef d’un candidat au titre à Houston.

Hier, il était en visite au Toyota Center, mais cette fois en tant que conseiller spécial aux Pelicans. C’était à vrai dire sa première sortie officielle pour assister à un match de La Nouvelle-Orléans en personne.

Résidant à Austin, dans le Texas, Mike D’Antoni a expliqué qu’il suivait bien évidemment tous les matchs des Pels afin de conseiller Willie Green et qu’il voulait en voir davantage en « live ». De même, l’ancien gourou des Suns et des Rockets n’élimine pas la possibilité de retourner sur un banc à l’avenir.

« C’est très facile de travailler avec Willie », explique-t-il notamment dans le Houston Chronicle. « On parle souvent et c’est bien d’avoir ce dialogue. Il fait de l’excellent travail. J’apprécie ce poste pour le moment. J’essaye d’apporter ce que je peux. C’est que du positif pour l’instant. On verra [pour la saison prochaine]. Je n’écarte aucune possibilité. Je suis encore trop jeune pour ça. »

À 70 ans, il ne faut pas non plus trop traîner pour Mike D’Antoni qui était l’an passé sur le banc des Nets, en tant qu’assistant coach aux côtés de Steve Nash mais qui ne ferme donc pas la porte à un retour comme « head coach ».