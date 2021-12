Evan Fournier revient sur les moments compliqués de son début de carrière

Six semaines après le début de saison, et alors que les Knicks ont chuté à la 11e place avec un bilan tout juste à l’équilibre, le New York Post propose une longue interview d’Evan Fournier. Son avis sur ses coéquipiers, de Derrick Rose à Julius Randle, en passant par Obi Toppin, ou encore ses goûts cinématographiques, les blagues de Tom Thibodeau et sa passion pour Michael Jordan.

Et puis il y a une question sur le plus grand obstacle auquel il a été confronté sa carrière.

« Je dirais qu’il y a deux moments dans ma vie qui ont été vraiment difficiles » confie le Français au quotidien. « Quand je suis devenu pro car évidemment on ne va pas à l’université en France. Je suis devenu pro vraiment jeune, j’avais 17 ans. J’ai décidé de vivre seul, et je devais tout faire par moi-même, avec deux entraînements par jour, la cuisine, le ménage, le linge et tout ça… J’étais juste un gamin face à des adultes. C’était extrêmement dur au départ. »

« On n’est pas payé, on ne reçoit rien, et c’est juste pour l’amour du jeu, et l’amour de son pays »

Le deuxième moment, c’est sans surprise, son arrivée en NBA, du côté de Denver. « Je ne connaissais pas la langue, je connaissais pas vraiment grand chose… J’étais un gamin frêle qui arrivait de France, qui ne jouait pas beaucoup au début… Il a fallu que je me débrouille pour jouer, entrer sur le terrain, devenir plus fort et apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. … C’était vraiment difficile. »

Du côté des bons moments, il y a évidemment le plaisir de prendre des tirs importants, et bien sûr de porter le maillot des Bleus. « Pas nécessairement les jeux olympiques » précise-t-il. « Mais à chaque fois qu’on joue pour son pays, il y a une sensation différente. Il y a davantage de fierté. Il n’y a pas d’egos. On n’est pas payé, on ne reçoit rien, et c’est juste pour l’amour du jeu, et l’amour de son pays. On en tire des moments inoubliables. »

Comme ce tir pour assommer les Etats-Unis, même si ce n’est pas son moment le plus fort avec la France. « Mon moment préféré est d’avoir battu l’Espagne en Espagne à la Coupe du monde en quart de finale. Parce que l’Espagne était le rival numéro 1, l’ennemi. Mais jouer la grande finale face aux Etats-Unis, c’était cool. »