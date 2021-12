De retour à Milwaukee, PJ Tucker a reçu sa bague de champion

L’accueil a logiquement été chaleureux. De retour à Milwaukee sous les couleurs du Heat, PJ Tucker retrouvait ses anciens camarades des Bucks, avec lesquels il a remporté le dernier titre NBA.

Après une vidéo d’hommage, l’ailier fort a ainsi reçu sa bague de champion des mains de Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Et après quelques mots du « Greek Freak » et des « PJ ! PJ ! » qui venaient des tribunes, le joueur de 36 ans, visiblement ému, a reçu le micro pour prononcer un petit discours.

« Hey, Jrue m’a demandé si je voulais dire un truc, et j’ai répondu : ‘Euh, la dernière fois que j’ai dit un truc, tu sais comment ça s’est passé' » s’amuse-t-il ainsi par rapport à son discours de la parade, quand il avait un peu abusé sur le champagne. « Non je voulais juste vous remercier (les fans). Vous êtes incroyables. Vous avez été avec nous du début à la fin, dans les hauts et les bas, avec tout ce qu’on a traversé l’an passé. C’était une expérience incroyable et je vous aimerai toujours. Milwaukee, on sera toujours des chiens. »

Là aussi une référence à son discours, devenu mythique, lors de la parade célébrant le titre à Milwaukee.