Quel accueil pour PJ Tucker à Milwaukee ?

L’accueil du Fiserv Forum pour le retour de PJ Tucker devrait être chaleureux ce soir, même si l’ex joueur des Bucks évolue désormais sous les couleurs d’un rival. Et pour cause, PJ Tucker a été un maillon important du dispositif qui a permis à la franchise de Wisconsin de décrocher le deuxième titre de champion NBA de son histoire.

Si l’aventure n’a pas été longue dans le temps, elle aura donc été intense, et les fans n’ont visiblement pas oublié ce que le vétéran a apporté sur la deuxième partie de saison dernière et bien sûr lors des playoffs.

« Vous savez, ce qui m’a le plus surpris ? C’est le nombre de fans qui m’ont contacté par e-mail, DM, ou en commentaires, pour me dire qu’ils allaient venir au match », a-t-il déclaré. « Je reçois toujours de l’affection même si je suis passé chez un adversaire direct, et le fait de recevoir encore cet affection, ça résume mon expérience à Milwaukee : aussi courte fut-elle, elle n’aurait pas pu être meilleure ».

Le postérieur entre deux chaises

La relation entre PJ Tucker, qui va donc récupérer sa bague de champion pour l’occasion, et les fans des Bucks aura été forte, et la communion aura été totale lors de la parade, un moment qui restera gravé dans les mémoires de ceux qui y ont participé.

« J’aimerai toujours Milwaukee et les gens de Milwaukee », a-t-il ajouté. « Ils m’ont adopté dès le premier jour où je suis arrivé jusqu’au jour où je suis parti ; ils ont toujours été là. Ce n’est pas quelque chose que l’on obtient tout de suite. Normalement, on n’obtient pas la confiance et l’amour de la ville aussi rapidement. C’était une expérience et un parcours extraordinaires ».

Forcément, la situation risque d’être un peu cocasse ce soir, alors que PJ Tucker et les Bucks renversaient les Suns dans le Game 6 des Finals NBA il y a à peine quatre mois et demi de cela. Ce sera principalement au joueur de faire abstraction du contexte pour rester concentré. C’est aussi ça, être un professionnel.

« Quand vous avez un impact sur une équipe, que vous gagnez, que vous la quittez et que vous êtes dans une autre équipe, c’est la chose la plus étrange, la plus difficile et la plus gênante qui soit. Parce qu’on n’essaie de ne plus en parler, vous voyez ? », a-t-il poursuivi. « Je suis un professionnel, dans une autre équipe, une équipe que nous avions battue au premier tour la saison dernière. C’est comme si vous passiez d’un amour à l’extrême opposé. Je vais faire de mon mieux. Vous me rendez la tâche difficile parce que ça me fait y penser. Je vais essayer de ne pas y penser du tout. Je ne sais pas comment je vais réagir (…). C’est presque injuste pour moi, après un mois et demi dans la saison, de devoir retourner à Milwaukee et célébrer ça alors que Milwaukee est devenu mon adversaire n°1 et l’une des équipes que nous devons battre avec mon équipe actuelle. C’est un sentiment bizarre ».