Desmond Bane brille à Dallas

Dallas n’as pas tenu la distance dans son deuxième match d’un back-to-back et en l’absence de Luka Doncic et Kristaps Porzingis. À domicile, les Texans sont en effet tombés sur une formation de Memphis en pleine confiance et qui prouve match après match qu’elle peut être compétitive, même sans Ja Morant.

Le duo Bane – Jackson Jr. s’est fait plaisir de loin d’entrée de jeu pour créer un écart significatif que les Grizzlies ont su préserver jusqu’à la fin (2-13). Les relais de De’Anthony Melton et Steven Adams ont été précieux dans le deuxième quart-temps pour épauler un Desmond Bane toujours chaud (37-48).

Le tandem Brooks – Jackson Jr a permis à Memphis de repartir du bon pied, puis de compter jusqu’à 17 points d’avance sur un 3-points signé De’Anthony Melton (52-69). Puis lorsque les Mavs ont sonné la révolte dans le dernier acte, principalement par l’intermédiaire de Tim Hardaway Jr. (20 de ses 29 points inscrits dans le dernier acte), Desmond Bane s’est montré à la hauteur en claquant deux paniers avec un grand sang-froid (85-93).

À moins d’une minute de la fin, le « floater » de Tyus Jones a alors mis fin au suspense, et Memphis est reparti de Dallas avec une quatrième victoire de suite en poche (90-97).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à sens unique. Dallas n’a en effet jamais mené au score tandis que les Grizzlies ont plutôt bien géré leur avance jusqu’à la fin, résistant presque sans trembler au coup de chaud de Tim Hardaway Jr, sans quoi la rencontre aurait été pliée bien plus rapidement.

– Tim Hardaway Jr seul contre tous. L’absence des cadres est normalement l’occasion pour les lieutenants de montrer leur valeur. Malheureusement pour Dallas, Jalen Brunson et Maxi Kleber, présents dans le cinq majeur pour remplacer Luka Doncic et Kristaps Porzingis, n’ont pas réussi à combler les absences des deux stars du club, en particulier sur le plan offensif. Le meneur a un peu arrosé (15 points à 7/21 au tir, 8 passes décisives), son remplaçant Frank Ntilikina n’a joué que 13 minutes (3 points, 1 rebond, 2 interceptions), tandis que Maxi Kleber a été trop discret (7 points, 9 rebonds en 33 minutes). Seul Tim Hardaway Jr. a tenu la baraque…

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. L’arrière voulait particulièrement briller sur le parquet de Dallas, lui qui est passé par Texas Christian University, à l’ouest de la ville. Son retour aux sources aura été brillant puisqu’en plus d’avoir réalisé un match plein (29 points, 9 rebonds, 2 passes décisives), c’est sur lui que Memphis s’est appuyé dans le final pour résister au retour des Mavs, avec succès.

✅ Tyus Jones. Deuxième meilleur scoreur (16 points à 5/9 au tir) et meilleur passeur de son équipe (7 passes) sans oublier ses 6 rebonds, le meneur a pour sa part fait le boulot à la mène, toujours privée de Ja Morant. Son floater et ses deux lancers sur la fin ont également été importants pour finir le job.

⛔ Tous les joueurs de Dallas, à part Tim Hardaway Jr. On peut peut-être aussi épargner Dorian Finney-Smith (14 points), mais pour le reste, il n’y a pas grand-chose à tirer de cette confrontation. Un constat accablant alors que les joueurs qui voient habituellement moins le ballon avaient l’occasion de montrer ce qu’ils savaient faire avec. Mention spéciale pour le trio intérieur Kleber-Powell-Marjanovic qui a été inexistant et qui n’a pas aidé Dallas à rivaliser dans la lutte au rebond (52 prises à 42), un impératif face aux morts de faim de Memphis.

LA SUITE

Dallas (11-11) : Les Mavs vont préparer la venue des Nets, mardi.

Memphis (13-10) : Les Grizzlies se déplacent sur le parquet de Miami demain.