Joel Embiid toujours énervé par l’élimination des derniers playoffs

Motivé face aux Celtics, Joel Embiid l’était tout autant face aux Hawks. Ces derniers avaient sorti les 76ers lors des derniers playoffs, à l’issue d’un Game 7, alors que la finale de conférence tendait les bras à Philadelphie.

« Je suis toujours énervé par ce qui s’est passé l’année dernière. Cela signifie donc beaucoup pour moi », apprécie le pivot, auteur de 28 points (10/23) et 12 rebonds dans la très courte victoire de cette nuit.

Encore énervé parce que les 76ers étaient les grands favoris de cette série. Énervé sans doute aussi en raison des difficultés dans le jeu affichées par Ben Simmons. Celui-ci n’a toujours pas rejoué depuis ce match éliminatoire et les critiques exprimées par le pivot et Doc Rivers à l’issue de cette sortie de route.

« Je trouve ça génial, à chaque fois que vous pouvez obtenir ce genre de victoire, surtout contre eux », poursuit le pivot. « Et puis dans la situation actuelle, nous avons environ 400 millions de dollars sur la masse salariale qui ne jouent pas (Tobias Harris et Ben Simmons). Chaque fois que vous pouvez gagner sans deux ou trois joueurs clés de l’équipe, c’est génial. Cela donne une belle confiance pour nos gars. »

Privé des deuxième et troisième option offensive de l’équipe, le pivot est logiquement contraint d’en faire plus.

« Je pense avoir été plus agressif que je ne l’ai été cette saison », constate le All-Star, en référence à ses 23 tirs tentés, son plus gros total égalé cette année. « Je voulais prendre ma place dans la raquette dès le début du match. Dans le premier quart-temps, je suis allé sur la ligne des lancers six ou sept fois. Et puis au fur et à mesure du match, ils ont commencé à faire plus de prises à deux. Il s’agit de créer pour les autres et prendre les tirs ouverts. »

Heureusement pour les 76ers et lui, Seth Curry, Danny Green et Georges Niang ont répondu un minimum présent derrière la ligne à 3-points. Mais cette victoire n’enlève pas une pointe de mélancolie chez le pivot.

Perturbés par les absences, liées aux aléas du Covid, aux blessures et autre, les 76ers pointent jusqu’ici à une modeste 8e place à l’Est, alors qu’ils étaient 1er après les dix premiers matchs. C’est loin du statut de l’équipe il y a quelques mois. « Quand vous regardez en arrière, avant l’arrivée du Covid, la façon dont nous jouions… », semble regretter le pivot. « Meilleure attaque de la ligue et meilleur bilan à l’Est. On a un groupe de gars géniaux. »