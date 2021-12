En attendant son retour, Nicolas Batum fait parler sa science à distance

Si les Clippers ont pu compter sur Luke Kennard (19 points) et Marcus Morris (21 points) pour épauler Paul George dans la victoire acquise face aux Lakers, la formation de Tyronn Lue aurait bien besoin de la créativité et de la polyvalence de Nicolas Batum.

Toujours pris dans le protocole sanitaire, le Français a manqué son septième match de suite cette nuit. Une situation qui commence à être pesante pour Ivica Zubac et ses coéquipiers.

« Il peut défendre sur n’importe qui sur le terrain. Il peut défendre sur un pivot un soir, et le match suivant s’occuper du meneur de jeu avec une pression tout-terrain. C’est un joueur très intelligent, avec un QI basket élevé, et c’est un joueur important de l’équipe », a-t-il souligné. « On s’envoie des messages après certains matchs et Nico est super intelligent, il voit beaucoup de choses et quand vous regardez les matchs sur la ligne de touche ou à la télé, parfois c’est différent. Vous voyez des choses que vous ne voyez généralement pas tout de suite. C’est un joueur très intelligent et ça montre à quel point il nous manque ».

Le match de lundi à Portland dans le viseur ?

Nul doute que les Clippers préféreraient quand même l’avoir sur le terrain. Car s’ils l’ont emporté cette nuit, les protégés de Steve Ballmer ont récolté quatre revers sur leurs sept derniers matchs. La situation embête également Tyronn Lue, même si ce dernier est plus préoccupé à essayer de trouver des solutions qu’à ressasser l’absence de son « glue guy ».

« Il est très précieux pour ce que nous faisons. C’est un joueur de plus qui fait circuler le ballon, qui peut défendre sur plusieurs positions, mettre ses tirs, contrer… », a énuméré le stratège des Clippers. « Ça rend es choses vraiment difficiles pour nous, mais, comme je l’ai dit, tout le monde dans la ligue traverse la même chose. Nous devons juste trouver comment le masquer dans nos compositions, ce genre de choses ».

Ce que Luke Kennard et Marcus Morris ont donc parfaitement su faire cette nuit. Après Sacramento ce soir, les Clippers feront étape à Portland lundi soir, un match que Nicolas Batum aura forcément à cœur de jouer. Reste à savoir s’il sera enfin libéré du protocole sanitaire.

« C’est sûr qu’il nous manque », avait déploré Ivica Zubac cette semaine. « Il se sent bien. Avec un peu de chance, on va bientôt le voir revenir ».