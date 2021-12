Reçus 5 sur 5, les Rockets découvrent le plaisir de jouer

C’est au lendemain de rumeurs sur un possible limogeage de Stephen Silas, et le soir même de la blessure de Jalen Green, que les Rockets ont mis fin à une série de 15 défaites de suite. Depuis, ils n’ont plus perdu, et cette nuit, ils ont carrément remporté leur 5e victoire d’affilée. Un succès obtenu à Orlando sur un shoot de la gagne signé Eric Gordon, l’unique rescapé des belles années D’Antoni.

« C’est juste une question de progression » explique le shooteur des Rockets à propos de cette série. « Quand vous êtes au coeur d’une série comme celle-ci, vous voyez ce qu’il faut faire pour gagner des matches. On ne peut jamais oublier des moments comme ça. On n’oublie jamais les moments qui ont précédé avec toutes ces défaites, et il n’y avait aucun plaisir… Désormais, on prend du plaisir et on veut enchaîner. »

« En début de saison, on a lancé plein de joueurs et nous étions désorganisés. Les gars ne savaient pas où, ni quand, ils allaient jouer »

Ce qu’apprécie son coach, c’est la confiance engrangée avec cette série. Certes, Houston a dominé deux fois le Thunder, et cette nuit le Magic, mais ce sont des rencontres que ses joueurs auraient sans doute perdu il y a un mois.

« Clairement, ils sont de plus en plus en confiance, mais ils sont de plus en plus à l’aise. En début de saison, on a lancé plein de joueurs et nous étions désorganisés. C’est évident. Les gars ne savaient pas où, ni quand, ils allaient jouer. Maintenant, ils commencent à comprendre où, quand et comment. Pour que nous jouions du mieux possible, la circulation du ballon doit être primordiale. Pour cela, il faut jouer avec détermination et avec de l’espace et c’est ce que nous avons fait au cours des cinq derniers matchs. »

Symbole de cette réussite, et des automatismes, les 33 passes de cette nuit pour seulement 12 balles perdues. Lors des cinq victoires, les Rockets affichent une moyenne de 30 passes, soit 70% de leurs paniers. C’est 10 passes de plus que lors des rencontres qui avaient précédé cette série.

« C’est un très bon indicateur d’une bonne attaque »

« Au cours de ces cinq derniers matchs, nous avons été plus altruistes » confirme Gordon. « Nous sommes préparés, et tout le monde marque des points. C’est ce que nous voulons. On veut que tous les joueurs créent et marquent. Il ne s’agit pas toujours d’un ou deux joueurs. C’est bien d’impliquer tout le monde. Quand on a cette dynamique offensive, on devient une équipe difficile à arrêter. C’est plaisant quand tout le monde marque, quand tout le monde joue comme il faut. Cela rend le jeu plus facile. »

Pour Silas, c’est un bon indicateur de la qualité du jeu de son équipe. « En voyant le nombre de passes, on voit un ballon qui circule, de l’espace et de bonnes positions. C’est un très bon indicateur d’une bonne attaque. On commence à y parvenir un petit peu. »