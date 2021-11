Jalen Green rejoint l’infirmerie

On était inquiet puisqu’il avait quitté ses coéquipiers à la fin du premier quart-temps face aux Bulls, et depuis Jalen Green ne s’est pas entraîné. Stephen Silas a donné de ses nouvelles, et le rookie de Houston souffre d’une lésion à l’arrière de la cuisse. Il va rester aux soins pendant une semaine, et sa blessure sera à nouveau examinée.

« Il est dans un bon état d’esprit », a déclaré le coach de Houston. « Evidemment, il est impatient de revenir, et avant une semaine… Il veut jouer dès maintenant. Il voulait s’entraîner aujourd’hui mais il ne peut pas. Il y aura de l’impatience, mais il doit aussi savoir qu’il s’agit d’une saison de 82 matchs et que nous sommes en novembre. Nous avons besoin qu’il soit en forme à son retour pour qu’il n’ait pas à composer avec ses problèmes encore et encore au fil de la saison. »

C’est d’autant plus vrai que les problèmes aux ischios-jambiers font partie des blessures les plus traitres, et qu’il est préférable d’être rétabli à 100% avant de rejouer. Sous peine de vite rechuter.