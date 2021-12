Jason Kidd demande à Luka Doncic d’être plus intelligent avec les arbitres

« Pourquoi vous ne m’aimez pas ? » Selon ESPN, c’est ce qu’a demandé Luka Doncic aux arbitres. Face aux Pelicans cette nuit, le Slovène a passé beaucoup de temps à parler avec les officiels Tony Brothers, Jacyn Goble et Brandon Adair, pour réclamer des coups de sifflet.

Cette attitude est ressortie au cœur d’une soirée frustrante pour lui. Sur le plan collectif d’abord, puisque son équipe s’est inclinée. Et sur le plan personnel avec une ligne finale de 21 points inscrits à 7/20 aux tirs, 10 rebonds, 7 passes mais 7 ballons perdus. De quoi légitimer ses plaintes auprès des arbitres ?

Jason Kidd estime que son phénomène en fait trop et que ses contestations sont d’ailleurs susceptibles de pénaliser l’équipe. « On ne va obtenir aucun coup de sifflet (en parlant). Les arbitres ont tendance à ne pas arrêter le match pour revenir sur des coups de sifflet. On doit comprendre qu’il y a un moment dans le jeu – lorsqu’il est à l’arrêt – pour pouvoir leur parler. »

Le bon moment pour parler avec eux

Discuter avec les arbitres, pourquoi pas. Mais pas dans n’importe quelle condition donc, comme lorsqu’il s’agit de revenir défendre en transition, prend en exemple le coach des Mavs : « La défense en transition est l’une des choses dont on a parlé et qu’on doit améliorer. Si on insiste pour obtenir des coups de sifflet pendant le jeu, on se met en danger. Certaines choses doivent être un peu plus importantes que d’autres. On va s’améliorer pour comprendre ensemble quand il faut parler aux arbitres. Pas seulement Luka. »

En réponse, le meneur des Mavs dit être d’accord avec son coach. « Je dois arrêter de faire ça », affiche-t-il. Mais ce n’est pas la première fois qu’il tient ce genre des discours. Déjà en mai dernier, il avait « promis » qu’il allait se calmer avec les arbitres.

Cette question revient sur la table alors que ses adversaires semblent avoir bien remarqué sa tendance à l’agacement. Garrett Temple confie d’ailleurs que la mission des Pelicans était d’être physique avec lui, qui sortait d’un match à 28 points et 14 passes plus tôt dans la semaine contre cette même équipe. « Il a été un peu frustré au début, on a essayé de s’appuyer là-dessus », note le vétéran de NOLA.

« Je pense que vous pouvez voir de quoi il s’agit, je vais en rester là », termine Luka Doncic qui n’en dira pas plus pour éviter de devoir sortir son carnet de chèques.