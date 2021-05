Cette fois, c’est promis… Luka Doncic va se calmer avec les arbitres

Il reste six matches à Luka Doncic pour éviter de récolter cette fameuse 16e faute technique, synonyme de match de suspension. Depuis qu’il est arrivé en NBA, le Slovène se fait remarquer par ses colères contre les arbitres et les fautes qu’il estime non sifflées. Mais cette fois, il l’assure, il va se calmer…

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré, et même répété, après la victoire face aux Nets.

« Je m’en rends compte. Je me plains trop auprès des arbitres », a-t-il souri au micro de TNT. « C’est quelque chose que je ne suis pas censé faire. C’est difficile avec toutes les émotions pendant les matchs, mais évidemment je dois m’arrêter. J’en ai conscience et je dois travailler là-dessus. C’est difficile de le faire, mais je dois travailler là-dessus et être bien meilleur que ça ».

« Passer à l’action suivante », telle était la consigne qu’il s’était déjà donné au début de saison dernière, alors qu’il avait finalement récolté 13 avertissements.

Cette saison, Luka Doncic s’est surtout fait remarquer après le All-Star Game avec 10 fautes techniques en deux mois. La prochaine pourrait donc avoir des conséquences importantes puisqu’elle le priverait donc d’un match, alors même que les Mavericks sont à la lutte pour conserver leur 6e place, synonyme de playoffs.

« Je n’en aurai pas d’autre. Ne vous inquiétez pas », avait-il promis lundi après le revers face aux Kings. Pour l’instant, il tient bon.