Cleveland fait cavalier seul à Miami

Dans un mois de décembre qui, tel le calendrier de l’Avent, va leur réserver beaucoup de surprises, et de matchs (16), Cavaliers et Heat se retrouvaient mercredi soir à South Beach, avec une équipe de Miami particulièrement déplumée sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo, tous deux blessés.

Malgré les efforts de Tyler Herro (21 points, 6 passes), Miami a été dominé de bout en bout par des Cavs qui peuvent à nouveau déployer leur « frontcourt » géant avec le trio Jarrett Allen (19 points, 11 rebonds, 5 contres), Evan Mobley (17 points, 11 rebonds, 4 contres) et Lauri Markkanen (6 points).

Kevin Love (22 points) et Darius Garland (16 points, 7 passes) ont offert de l’alternance sur les extérieurs et Cleveland n’a eu aucun souci pour engranger un troisième succès de rang, le premier à Miami depuis 2010 (111-85) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Cavs brisent une longue série. Ils ne s’étaient plus imposés à Miami depuis le 25 janvier 2010 ! « J’avais neuf ans », a réagi Evan Mobley, le rookie des Cavs… C’est dire la durée de cette série noire pour Cleveland à South Beach. Mais, mercredi soir, la troupe de l’Ohio a mis fin à cette série dans une large victoire où l’écart est monté jusqu’à 31 unités.

– Un 14-0 et puis s’en va. Les Cavs n’ont pas mis longtemps à faire l’écart avec un 14-0 dès le premier quart, impulsé par Darius Garland évidemment, mais aussi Kevin Love et ses fameuses passes de relance et Jarrett Allen très haut pour le alley oop. Miami réussira bien un 12-0 en dernier quart, mais ce sera purement esthétique, pour réduire l’écart. Car le mal était déjà fait…

– Miami va devoir jouer serré. Déjà privés de Jimmy Butler depuis cinq rencontres, et désormais de Bam Adebayo qui sera sans doute absent jusqu’à mi-janvier, le Heat va devoir rapidement réagir, puisque leurs coéquipiers restent sur 4 défaites en 6 matchs. D’autant que le calendrier ne leur prévoit rien de bon avec deux affrontements face aux Bucks, puis un autre face à Chicago puis Cleveland et Philly sur les 7 prochains matchs…

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Love. Pour la deuxième fois cette saison, Kevin Love réussit un match à 22 points, son record de l’année. Sauf que cette fois-ci, l’intérieur vétéran des Cavs l’a fait avec une grande efficacité, à 6/9 aux tirs dont 6/8 à 3-points, et ce en 21 minutes chrono. Avec 6 rebonds plus 3 passes, 2 interceptions et même 1 contre, il a tout simplement réalisé son meilleur match de l’année, le plus complet. Résultat : plus personne ne parle d’un transfert ou d’un « buy-out ».

✅ Jarrett Allen. Avec 19 points, 11 rebonds et 5 contres, le pivot a parfaitement rempli sa mission sous les panneaux. « The Fro » confirme sa grande forme du moment avec un cinquième double-double d’affilée. Le douzième de sa saison et surtout, son meilleur match de l’année au contre.

⛔ Duncan Robinson. On vous disait qu’il était en pleine crise de confiance… Le shooteur de Miami a même touché le fond mercredi soir avec une bulle à 0/7 aux tirs dont 0/6 à 3-points. Bulle qui met fin à son record de 69 matchs consécutifs avec au moins un panier à 3-points réussi.

LA SUITE

Cleveland (12-10) : suite du road trip avec un déplacement dans la capitale fédérale dans la nuit de vendredi à samedi.

Miami (13-9) : début d’un road trip avec un premier match à Indiana dès vendredi soir.