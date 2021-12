Un coloris saumon pour la Harden Vol. 6

La marque aux trois bandes s’apprête à mettre le paquet sur la Harden Vol. 6, déjà dévoilée en deux coloris et qui va rapidement être accompagnée par cette version « saumon », alliant du rose pâle, principalement sur la tige en mesh et en cuir, et des marques d’orange au niveau de la semelle, sur laquelle ressort notamment le logo adidas. Le rembourrage du col intérieur apparaît en rouge.

Aucune info encore sur le prix ou la date de sortie de ce coloris qui devrait rapidement investir le marché après les deux premiers coloris.

(Via KicksOnFire)

