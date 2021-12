Comment Mikal Bridges a étouffé Stephen Curry

Il n’a marqué que 2 points mais son nom était sur toutes les lèvres après la 17e victoire de rang des Suns. Mikal Bridges a été envoyé en mission sur Stephen Curry et l’ailier de Phoenix l’a remplie avec brio.

Tenu à 12 points à 4/21 aux tirs dont 3/14 à 3-points, le double MVP a tout simplement connu sa pire soirée en carrière en terme d’adresse (avec 20 tirs tentés ou plus) avec 19% au global et 21% derrière l’arc. « Chef Curry » a même été isolé de son collectif avec seulement 2 passes décisives et autant de balles perdues pour un +/- de -17…

« La défense de Mikal a été excellente », a ainsi confirmé Monty Williams pour Arizona Sports. « Steph a raté certains tirs mais je pense que le respect qu’a Mikal pour Steph et notre défense collective ont fait qu’il a vu beaucoup de joueurs se dresser face à lui. On a essayé de lui rendre la tâche le plus difficile possible. On a eu plusieurs joueurs qui ont haussé le ton. »

Accroché aux basques de Stephen Curry pendant 41 minutes, le plus gros total de minutes de son équipe (devant les 39 de Chris Paul) avec 4 interceptions à la clé, Mikal Bridges a ajouté une belle ligne à son dossier de candidature au trophée de meilleur défenseur de l’année. Avec ses bras immenses, il a considérablement gêné le meneur adverse, qui n’est autre que le meilleur scoreur de la ligue (à égalité avec Kevin Durant).

« Ils ont fait du super boulot sur Steph », a reconnu Steve Kerr. « Bridges était accroché à lui et ils ont fait beaucoup de changements sur les écrans. Ils ne sont pas sortis loin quand il était sans ballon. Les bonnes positions qu’il a trouvées, il ne les a simplement pas converties et il n’a jamais trouvé de rythme. J’ai trouvé que leur défense avait beaucoup joué là-dessus. Ils ont été très, très bons. (…) C’est probablement bien pour nous de connaître ce type de match, surtout en début de saison. C’est un bon rappel qu’on doit encore beaucoup progresser. »

Un duel au sommet qui ne fait que commencer

Dans ce choc des titans dans la conférence Ouest, Phoenix a donc frappé le premier, et ce, en évoluant toute une mi-temps sans son meilleur joueur, Devin Booker sorti sur blessure (aux ischios).

Au podium en conférence de presse d’après-match, Mikal Bridges (accompagné de Deandre Ayton) ne pouvait s’empêcher de sourire après ce 17e succès de rang puisqu’il se souvient que les Suns n’avaient remporté que 19 matchs en tout et pour tout lors de sa saison rookie !

« C’est un effort de toute l’équipe. Ce que j’ai vraiment fait, c’est simplement d’être agressif et de rester attaché à lui malgré les écrans, et de faire les bonnes lectures [de système]. Mais c’est toute l’équipe qui a participé parce que si un gars se rate sur un changement après écran, il y a un espace et c’est un 3-points pour lui. C’est un effort collectif. Nos couvertures défensives et les schémas mis en place par le staff étaient vraiment bons et on les a bien exécutés. »

De leur côté, les Warriors ont été beaux joueurs, Stephen Curry reconnaissant également que ce revers était une bonne leçon pour la suite. Steve Kerr se frottait quant à lui les mains des stratégies qu’il va pouvoir mettre en place après ce match riche en enseignements.

« Quand les équipes adverses vont envoyer du monde sur Steph, il y aura des ouvertures pour Jordan, pour Otto, pour Klay. Ça va être sympa. »

Le match entre Suns et Warriors au sommet de l’Ouest ne fait donc que commencer. Et de fait, les deux équipes se retrouvent ce vendredi pour la revanche, cette fois-ci à San Francisco. Avant une troisième manche prévue le 25 décembre prochain sous le sapin !