Le MVP de la nuit | James Harden en prince de New York

En retrait cette saison, malgré l’absence de Kyrie Irving, James Harden restait sur une prestation affreuse face aux Suns, et il a très vite corrigé le tir avec une entame de match parfaite dans ce derby newyorkais. Aux oubliettes, le Harden « playmaker », c’est le Harden scoreur qui a débuté le match et le trio Barrett-Burks-Fournier a pris vent sur vent pendant les premières minutes. C’est Steve Nash qui lui avait demandé avant la rencontre d’être lui-même.

« Oui, de juste être agressif. D’être agressif » répète Harden en conférence de presse. « La seule constante chaque soir, c’est mon agressivité. Je dois continuer comme ça. Ne pas réfléchir, et simplement être agressif tout le match. La seconde mi-temps a été un peu différente, mais des gars ont pris la suite. Patty (Mills) a débuté la seconde mi-temps avec la main chaude. Kevin a commencé à trouver ses marques, et j’étais juste agressif. C’était mon état d’esprit pendant quatre quart-temps. »

La claquette de la joie !

De sa première mi-temps, on retiendra l’enchaînement des « step-back » à 3-points, dont un au buzzer pour rentrer au vestiaire avec un petit point de retard. Après la pause, il sert Patty Mills qui a la main chaude, et quand l’Australien loupe son 3-points, Harden est là pour réaliser une claquette dunk. Sous le cercle, il hurle sa joie et se marre !

« Cela doit être ma première claquette en 13 ans et il fallait que ça sorte ! » lâche-t-il. « Quand j’ai revu les images, ce n’était pas si beau, mais cela fait du bien, et c’est le plus important. »

Et qu’a-t-il pensé de l’ambiance alors que les Nets ont battu un record d’affluence et qu’on a beaucoup entendu les fans des Knicks ? « Je suis là depuis deux saisons, et peu importe qui est dans notre équipe ou la leur, je trouve que l’énergie est toujours là. Que ce soit ici ou au Madison Square Garden, les fans vont encourager leurs équipes respectives et ce sera un bon match à chaque fois, et ce soir nous sommes simplement heureux de rentrer avec la victoire. »

Un succès à l’arraché où les 34 points, 10 rebonds et 8 passes de Harden auront fait le plus grand bien. Le tout à 11 sur 20 aux tirs, avec trois interceptions. Un match plein qui compense la première mi-temps ratée de Kevin Durant. Mais ce dernier avait gardé le meilleur pour la fin avec 11 points et la passe du match dans les six dernières minutes.