Finalement, John Wall s’entraîne pour rejouer avec les Rockets

Ce n’est pas le bras de fer comme Ben Simmons avec les Sixers, mais la situation de John Wall n’est pas évidente à résumer. Au départ, l’ancien meneur All-Star avait souhaité être écarté du groupe en attendant son transfert, alors que le club lui demandait d’accepter un rôle réduit dans une équipe en reconstruction. Sauf que personne ne veut d’un joueur qui va encore toucher près de 90 millions de dollars jusqu’en 2023, et Houston ne veut évidemment pas le couper en lui faisant un très gros chèque.

Résultat : un mois et demi après le début de la saison régulière, il a demandé à rejouer, et après une petite journée de flottement sur son rôle, les deux parties auraient convenu d’un retour dans quelques semaines.

« Rafael (Stone, le GM des Rockets) et moi avons rencontré John dimanche et il a indiqué qu’il voulait jouer et s’entraîner » a expliqué Stephen Silas. « Nous sommes dans cette phase pour le remettre en forme. Il a fait beaucoup d’exercices de type un-contre-un, mais rien sur tout-terrain, ni de quatre-contre-quatre ou cinq-contre-cinq. Pour l’instant, c’est la période de la montée en puissance, et cela va probablement prendre quelques semaines. Nous allons poursuivre nos discussions et essayer de voir à quoi ça va ressembler. »

« S’il peut jouer, il jouera. Mais il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde »

Est-ce qu’ils ont réglé cette histoire d’être titulaire ou pas ? « Cela fait partie des discussions que nous allons avoir » poursuit Stephen Silas. « Dimanche, la première discussion était très centrée sur le fait qu’il atteigne le niveau pour rejouer en NBA. Il est en pleine forme. Il est assidu dans son travail. Il est positif et tout le reste. Mais pour ce qui est d’être en forme, nos joueurs ont eu un camp d’entraînement, ils se sont entraînés et ont joué des matchs. Il n’a rien eu de tout cela. Pour l’instant, il s’agit de l’amener à ce stade ».

Le plus important pour Stephen Silas, c’est que John Wall soit impliqué dans le projet, et que son retour ne perturbe pas un groupe extrêmement jeune, qui reste sur trois victoires de suite.

« S’il peut jouer, il jouera. Mais il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde. Il faut que ce soit bien pour lui. Il faut que ce soit bien pour notre franchise. Il faut que ce soit bon pour notre groupe. Il ne s’agit pas seulement d’une discussion, de se préparer et de jouer. Il faut se demander quel sera son rôle ? Qu’est-ce que cela implique pour le groupe ? Pour l’instant, on est à la première étape. »

Et John Wall devra donc sans doute accepter ce rôle réduit… dont il ne voulait pas au départ.