La Trae Young 1 se fait belle pour Noël

La sortie de la Trae Young 1 a été l’un des événements de ce début de saison, et adidas va bien finir l’année avec un nouveau coloris de circonstances. Après une collaboration avec le label local « So So Def », la chaussure signature du meneur des Hawks monte en gamme en s’associant cette fois… au Père Noël !

Le rendu présente une tige dotée d’un imprimé graphique sur le thème de noël, avec des petits « Santa » assortis à des ballons de basket et des bonhommes de neige, le tout avec un coloris vert, blanc et rouge. La languette, la tirette et les trois bandes ressortent également en rouge tandis que l’ensemble repose sur une semelle blanche et verte.

Le résultat final est plutôt réussi, reste à savoir si la Trae Young 1 « Christmas », attendu au cours du mois de décembre autour des 130 dollars, trouvera son public.

(Via KicksOnFire)

