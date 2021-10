Alors que les deux modèles « So So Def » de la « Trae Young 1 » sont attendus à la commercialisation le 5 novembre prochain, adidas a déjà prévu la suite, avec ce modèle « Snakeskin ».

La tige est principalement recouverte d’un imprimé en peau de serpent blanc et gris. Un autre imprimé serpent, présent sur la sangle recouvrant la languette, le talon et au dessus de la semelle intermédiaire, ressort en noir et gris. Le col intérieur est en noir, tout comme les trois bandes sur la semelle intermédiaire, tandis que la semelle extérieure est également en blanc.

Le modèle est annoncé pour le 19 novembre prochain, au prix de 130 dollars.

