Team USA chute face au Mexique

Le Team USA avait déjà éprouvé les pires difficultés à se débarrasser de Cuba l’autre soir (95-90), devant s’en remettre à un exploit d’Isaiah Thomas (21 points) dans les derniers instants pour arracher la victoire après avoir été mené de 7 points en dernier quart. Hier soir, l’équipe américaine de Jim Boylen a bel et bien mordu la poussière face au Mexique (97-88).

De nouveau portés par Isaiah Thomas (21 points, 10 passes), les Américains avaient pourtant réalisé une première mi-temps pleine de maîtrise (57-48), avec le meneur déjà à 13 points et 9 passes. L’ancien All-Star avait notamment trouvé Justin Anderson pour un alley-oop retentissant.

Mais la deuxième mi-temps était d’un tout autre acabit, avec la défense mexicaine qui haussait le ton. Malgré une belle prestation de l’ancien Bull, Luke Kornet (12 points, 7 rebonds), c’est bien le Mexique d’Orlando Mendez (27 points dont 7/11 à 3-points, plus 6 passes, 3 interceptions en 32 minutes) qui a pris le contrôle du match.

Avec une attaque plus équilibrée, forte de Gabriel Giron à 19 points et 9 passes plus Paul Stoll (18 points, 11 passes) et Daniel Amigo (18 points), la sélection mexicaine a infligé un cinglant 31-12 en troisième quart, tenant les Américains à 31 points sur toute la deuxième mi-temps…

Les États-Unis sont désormais deuxièmes du groupe D, derrière le Mexique leader. Ce faux-pas dans le Chihuahua fait forcément tache pour les joueurs de Jim Boylen, mais ces derniers sont toujours dans le coup avant d’affronter Porto Rico lors de la prochaine fenêtre internationale, puisque les trois premières équipes de la poule se qualifieront pour l’étape suivante.

Pour rappel, sept tickets seront distribués dans la zone Amérique pour le Mondial 2023.

BOXSCORE DU MATCH