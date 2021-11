Le MVP de la nuit | Fallait pas énerver Stephen Curry

Triple champion NBA et double MVP, Stephen Curry est le « nice guy » de sa génération. Le gendre idéal, toujours souriant et agréable sur et en dehors du terrain.

Mais il lui arrive parfois de s’énerver, et cette nuit, il a piqué une très grosse colère. On est dans le 4e quart-temps lorsqu’il est percuté en plein lay-up par Terance Mann. Le choc est costaud, mais il n’y a rien de scandaleux dans le geste de l’arrière des Clippers, qui reste droit, et d’ailleurs les arbitres ne sifflent même pas !

Mais Stephen Curry se relève immédiatement, et s’en va hurler sur les arbitres. Résultat : il prend une technique. Mais les Clippers vont vite regretter cette faute non sifflée puisque le meneur va inscrire 11 de ses 33 points dans la foulée pour mener les Warriors à leur 8e victoire de rang.

« C’était juste une accumulation de tous ces types de gestes bizarres, et tout ça s’est terminé sur une action où je pensais que je devais obtenir la faute » raconte le meneur de Golden State. « Cela m’a clairement surmotivé, ainsi que l’équipe, et après ça, j’ai concentré mon énergie sur mettre la balle dans le cercle. »

« Il y avait longtemps que je ne l’avais pas vu aussi énervé »

Après cette technique, les Warriors vont effectivement se fâcher, signant un 21-7 en cinq minutes avec trois tirs primés de Stephen Curry durant ce laps de temps.

« Avec Steph, on ne sait jamais quand ça va arriver et ça peut arriver sans crier gare… Mais généralement, quand il est énervé, il hausse son niveau de jeu » constate Steve Kerr. « Il y avait longtemps que je ne l’avais pas vu aussi énervé, et il y avait clairement faute. Quand il sait qu’il y a faute sur une action comme ça et qu’il ne reçoit pas le coup de sifflet, son côté compétiteur ressort et il perd un peu la tête. Mais dans le même temps, cela va le stimuler et ça a été encore le cas. »

À l’arrivée, Curry signe un nouveau match plein avec 33 points, 6 passes, 5 rebonds, mais aussi 6 interceptions. Le tout avec une superbe adresse aux tirs : 12/22 dont 7/13 à 3-points. Presque du classique pour lui, fâché ou pas.