Le retour de Markelle Fultz se précise

Markelle Fultz n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée en NBA. Après avoir traîné un souci à l’épaule, le numéro 1 de la Draft 2017 avait retrouvé le sourire du côté d’Orlando et affichait même ses meilleurs standards sur les sept premiers matchs de la saison dernière, jusqu’à cette blessure survenir le 6 janvier 2021 qui l’a de nouveau mis sur le flanc.

Près de onze mois plus tard, l’heure est encore en convalescence même si le président de la franchise, Jeff Weltman, a donné de bonnes nouvelles de son meneur, de retour à l’entraînement avec l’équipe de G-League du Magic.

« Nous l’avons envoyé s’entraîner avec Lakeland cette semaine, parce qu’ils auront plus de situations que nous au milieu d’une saison NBA. Donc, il commence à passer à cette phase où il commence vraiment à être impliqué dans de véritables situations », a-t-il déclaré.

Lorsque le Magic évolue à la maison, Markelle Fultz est également présent. Il a notamment été vue en train de participer à un 2-contre-2 en compagnie de Moe Wagner et Ignas Brazdeikis après une séance d’entraînement, puis en continuant de travailler avec le staff de l’équipe.

« Je suis très enthousiaste par rapport à ma situation et là où je vais », a-t-il glissé. « C’est la prochaine étape. Quand j’ai été blessé pour la première fois, c’était une question d’étapes. Je savais que ce serait un long parcours, mais j’y allais étape par étape. En ce moment, je suis en train de me remettre dans le bain, à prendre des coups, faire des aller-retours. J’améliore ma condition physique. Comme je l’ai dit, je me sens vraiment bien ».

À chacun son rythme

Toujours sur la question des étapes, la franchise a précisé qu’elle ne donnerait pas d’éventuelle date de retour afin de ne pas mettre de pression supplémentaire aux joueurs ni donner de faux espoirs aux fans…

« Je sais que nos fans peuvent être frustrés par certains de ces éléments, mais nous voulons toujours leur donner la priorité et être aussi transparents que possible », a ajouté Jeff Weltman. « Cela dit, la façon dont nous gérons nos blessures doit se faire dans l’intérêt de nos joueurs, c’est-à-dire qu’ils se présentent tous les jours, qu’ils font leur travail et qu’ils doivent savoir que les calendriers seront en accord avec le résultat de leur travail. Aucune blessure n’est la même, aucun physique n’est le même ».

Quant à Jonathan Isaac, qui se remet d’une blessure similaire, Jeff Weltman a expliqué qu’il n’en était pas encore au stade de Markelle Fultz et attend donc toujours d’être autorisé à reprendre l’entraînement avec contact.