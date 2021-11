Le MVP de la nuit | Christian Wood finit par faire plier les Hornets

Si les premières rumeurs concernant un renvoi de Stephen Silas commençaient à pointer le bout de leur nez, ce match remporté face à Charlotte avec le cœur montre que ce groupe fait pourtant corps derrière son coach.

Aux côtés du trio Mathews – Porter Jr – Gordon, c’est Christian Wood qui a été le grand bonhomme de la soirée, profitant notamment de l’absence de Mason Plumlee côté Hornets pour briller et s’offrir un record en carrière à 33 points pour accompagner ses 16 rebonds.

La résistance du cercle mis à rude épreuve

L’intérieur a pu se chauffer d’entrée de jeu et faire le spectacle en claquant trois dunks, puis une claquette dunk suivie deux deux gros alley-oops.

« Ils ont été affectés par nos pick-and-rolls, ils commençaient à « switcher » sur moi et Kevin Porter Jr. a fait les bonnes passes, les bonnes lectures », a expliqué l’intérieur quant à son entame de match en fanfare. « Le coach a mis Mathews et des shooteurs autour de moi pour créer des espaces sur le terrain pour les arrières. On a été bien meilleurs dans le « spacing » ce soir. Je pense que je suis l’un des meilleurs pivots de la ligue sur le pick-and-roll. Ils doivent venir en aide. S’ils ne le font pas, c’est un dunk, et s’ils le font, alors c’est un 3-points ».

Toujours efficace au retour des vestiaires, sans Daniel Theis à ses côtés pour boucher la peinture, c’est lui qui a fait passer le score à 110-93 en fin de troisième quart-temps sur un 2+1, occasionnant le plus gros écart du match.

S’habituer au goût de la victoire

Mais Charlotte a tout de même su revenir pour forcer une prolongation, et l’apport de Christian Wood au début de l’extra-time, avec un lay-up et un dunk, a encore été précieux, et récompensé par la victoire au bout du suspense (146-143), la deuxième de suite après une série de 15 revers !

« Ça fait du bien de gagner. On a passé un mois sans gagner un match. On n’avait pas vu cette énergie de la victoire dans notre vestiaire, donc ça fait du bien à voir. Maintenant, il faut juste conserver cette dynamique positive », a ajouté l’intérieur alors que les Rockets pourront enchaîner avec la réception d’Oklahoma City lundi.