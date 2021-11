NCAA | Kansas et Memphis au tapis

Les Jayhawks et les Tigers étaient encore invaincus. Mais ça, c’était avant hier soir ! Face à Dayton, Kansas a longtemps joué avec le feu et a fini par se brûler avec un tir chanceux mais qui tombe dedans de Mustapha Amzil qui a bien choisi son moment pour rentrer le seul tir de sa soirée (74-73).

Ochai Agbaji (21 points) a terminé pour la cinquième fois en cinq matchs meilleur scoreur des Jayhawks, alors que Christian Braun et Remy Martin ont tous deux apporté 17 points. Mais Kansas, à +3 à une minute de la fin, n’a pas réussi à finir le travail proprement…

Du côté de Brooklyn, au Barclays Centre, Memphis et Iowa State se retrouvaient en finale du tournoi « Season Tip off ». Et si Emoni Bates a retrouvé quelques couleurs avec un match à 12 points (et 3 contres), son coéquipier Jalen Duren (2 points, 6 rebonds, 5 balles perdues) est encore précisément dans le dur…

A l’inverse, Iowa State a pu compter sur un Gabe Kalscheur (30 points, 8 rebonds, 5 interceptions) au sommet de son art pour faire l’écart en 2e mi-temps. A +5 à la pause, les Cyclones ont construit un avantage de 25 longueurs sans jamais être inquiétés et Kalscheur (un transfert de Minneosta) a été fort logiquement élu MVP du tournoi.

Pour Memphis et son coach Penny Hardaway, c’était la soupe à la grimace : « Cette défaite fait mal aux gars. Mais ils pensaient pouvoir venir ici et battre Iowa State facilement. Mais ça ne se passe pas comme ça. »

Les résultats majeurs de la soirée

Duke – Gonzaga (84-81)

Purdue – Omaha (97-40)

Kansas – Dayton (73-74)

Baylor – Michigan State (75-58)

Iowa State – Memphis (78-59)

Alabama – Drake (80-71)

Kentucky – North Florida (86-52)

Illinois – Rio Grande Valley (94-85)

Tennessee – Tennessee Tech (80-69)

Auburn – Syracuse (89-68)

UConn – VCU (70-63 ap)

