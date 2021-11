La grosse boulette de LaMelo Ball, symbole de son apprentissage

L’honnêteté et l’équité sont deux éléments indispensables pour un coach s’il veut tenir son vestiaire. C’est ainsi que James Borrego est toujours prompt à féliciter LaMelo Ball lorsque son meneur aligne les grosses performances, mais aussi le premier à le sanctionner dès que celui-ci sort du cadre imposé, comme mercredi soir.

LaMelo Ball s’est permis un étrange écart sur le parquet d’Orlando au cours du deuxième quart-temps, alors que le match était loin d’être joué, en voulant faire le show alors qu’il était parti seul en contre-attaque…

Sauf que le petit frère de Lonzo Ball s’est foiré en beauté, et a été rappelé sur le banc dans la foulée par son coach, qui l’a « benché » durant les quatre dernières minutes jusqu’à la pause. Le technicien de Caroline du Nord s’est ensuite passé de lui pendant près de dix minutes, entre le troisième et le quatrième quart-temps.

Si le joueur a été sanctionné immédiatement, James Borrego a été plus diplomate en conférence de presse, évoquant notamment le fait que son joueur avait déjà trois fautes personnelles au compteur.

« Ce sont des opportunités d’apprentissage pour lui, même s’il avait aussi trois fautes à ce moment-là, ce qui explique aussi en partie son remplacement. Je crois en Melo, mais bien sûr, on va parler de cette action. Il le sait. On passera à autre chose ensuite », a-t-il d’ailleurs souligné après le match. « C’était plus pour ses problèmes de faute et juste une opportunité de grandir pour lui ».

Plus de peur que de mal au final pour LaMelo Ball alors que Charlotte s’en est tout de même tiré avec la victoire, et que le meneur a su rester dans son match malgré la sanction de son coach, compilant 12 de ses 22 points et 2 de ses 4 passes décisives après le repos, le tout en 26 minutes, son deuxième plus petit temps de jeu du début de saison.