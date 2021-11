Et revoilà Bobby Portis !

Parmi les facteurs X dans le parcours victorieux des Bucks la saison dernière, Bobby Portis a retrouvé sa place dans le roster de Milwaukee. Mieux, depuis son retour de blessure aux ischios, et en raison du forfait de Brook Lopez, l’intérieur est devenu titulaire aux côtés de Giannis Antetokounmpo, débutant 10 de ses 14 matchs cette saison.

À chaque match, il s’est ainsi rapproché de son meilleur niveau jusqu’à enchaîner quatre « double-double » sur ses quatre derniers matchs, avec en point d’orgue une sortie à 28 points à 6/7 de loin pour accompagner ses 10 rebonds dans le dernier succès acquis face à Detroit.

« Il joue super bien, il défend bien, il crée des espaces pour nous, il met ses tirs, il joue avec passion, prend des rebonds, c’est incroyable », a souligné Giannis Antetokounmpo. « C’est super de l’avoir de notre côté. Il sait comment jouer avec chacun de nous, se tenir aux bons endroits. Il a travaillé extrêmement dur, même aujourd’hui, après l’entraînement matinal, il prenait des tirs supplémentaires, et s’est entraîné comme si on était en match. C’est le genre de petites choses auxquelles j’accorde beaucoup d’importance. Il est toujours prêt à jouer. Je suis heureux qu’il joue bien et qu’il ait trouvé son rythme. On doit continuer à avancer et on va avoir besoin de lui ».

Un sniper hors pair

Bobby Portis fait du Bobby Portis, en jouant dur des deux côtés du parquet et en représentant une menace derrière l’arc. Un domaine dans lequel il excelle, tournant à plus de 46% de réussite en 4.6 tentatives en moyenne par match. Et comme il l’a toujours fait, il saisit les opportunités qui se présentent à lui.

« Je ne fais que jouer mon jeu. J’ai toujours dû me battre toute ma vie, depuis que je suis un petit garçon, en grandissant avec ma mère, qui s’est battue pour nous. Donc je me bats tous les jours, rien qu’en sachant d’où je viens. C’est comme ça que je suis. Je prends mon job au sérieux. Il y a 450 joueurs dans cette ligue, un peu plus maintenant avec les « two-way », mais pouvoir être l’un de ces gars, de pouvoir jouer, apporter de l’énergie au match, et être moi-même, je vais toujours rester le même, qu’on perde ou qu’on gagne ».

Le joueur a ajouté que son acclimatation au cinq majeur avait été facilitée par leaders des Bucks.

« Jouer avec des gars comme Giannis, Khris et Jrue, ce sont des joueurs altruistes, qui jouent pour gagner des matchs, donc on prend du plaisir », a-t-il ajouté. « Et je peux être quelqu’un qui étire le jeu, peu importe comment vous voulez l’appeler, « stretch 4 » ou « stretch 5 », j’essaie juste de créer des espaces, d’ouvrir des espacers pour qu’ils puissent aller au panier, ça fait partie de mon job et de ce que j’ai à faire, et prendre les tirs qui se présentent à moi avec confiance. Je dois continuer à les prendre, même s’ils ne tombaient pas dedans en début de saison ».