Face aux Celtics, les Nets ont réussi leur meilleur match de la saison, leur plus complet. Ce sont les mots de James Harden, après la partie. L’attaque était efficace et équilibrée quand la défense a tenu Boston à seulement 104 points, avec des pourcentages faibles (37% de réussite au shoot, 23% à 3-pts).

Cette rencontre illustre ainsi les progrès défensifs de Brooklyn. Les joueurs de Steve Nash sont entrés cette saison dans le Top 10 des meilleures défenses de la ligue, là où ils étaient davantage dans le dernier tiers la saison passée.

« Quelques joueurs sont arrivés », souligne DeAndre’ Bembry au New York Post. « Avec des gars comme moi, James Johnson et Patty Mills qui sommes agressifs. Bruce Brown est absent depuis quelques matches, mais il est très actif dans le cinq majeur, et avec lui, Kevin Durant et James Harden sont concentrés. On est dedans, on est agressif. C’est une des clés de l’intersaison dernière : ils voulaient des joueurs agressifs. »

Ce n’est pas seulement le fait d’ajouter des défenseurs qui a permis de franchir un cap. Kevin Durant précise que lui et les Nets ont également « changé un peu leurs couvertures défensives ».

Une tactique qui soulage les vétérans

Le « un peu » du MVP 2014 se situe dans les situations de pick-and-roll. La saison passée, les joueurs de Brooklyn changeaient très souvent après l’écran, avec l’intérieur qui se retrouvait sur le joueur extérieur. Cette saison, ils utilisent davantage de « drop coverage », c’est-à-dire que l’intérieur reste plus bas.

« C’est une bonne chose et ça fonctionne pour nous », confirme DeAndre’ Bembry. « On connaît notre défense désormais : on couvre et on rend les choses compliquées pour les extérieurs, quand ils veulent passer à leur intérieur. On essaie de faire ça, surtout quand Blake Griffin est au poste de pivot. Il doit s’occuper de joueurs plus grands que lui, donc couper la relation avec l’intérieur nous aide énormément. Les extérieurs essaient de coller les autres extérieurs, pour les forcer à shooter à mi-distance ou tenter un floater. Ensuite, on peut changer et on obtient le matchup qu’on voulait. »

Pour Steve Nash, c’est certes un choix tactique mais c’est aussi une solution de « facilité » puisque ni Blake Griffin ni LaMarcus Aldridge ne peuvent réellement peser quand il faut changer en défense. Face à des extérieurs plus jeunes et rapides, les deux vétérans souffrent et ouvrent d’énormes brèches.

En ce sens, le futur retour de Nic Claxton, bien plus à l’aise pour « switcher », pourra ainsi donner une option de plus au coach.