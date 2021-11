Malade pendant trois semaines, Nic Claxton n’est pas encore prêt à reprendre

En manque d’impact sous le cercle, les Nets comptaient beaucoup sur Nic Claxton cette saison. Sauf que le jeune pivot n’a joué que quatre matchs avant de disparaître des radars pendant trois semaines, la faute à une mystérieuse maladie que le club n’a pas voulu dévoiler, précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas du Covid-19.

« J’étais malade. C’est tout ce que je veux dire sur le sujet » a-t-il répondu à la presse de New York qui l’interrogeait sur cette longue absence. « J’étais malade mais je me sens mieux désormais. J’en reviens à là où je veux être pour retrouver le terrain et jouer. Je suis très heureux d’être de nouveau avec mes coéquipiers. »

Néanmoins, après trois semaines loin des terrains, le joueur de 22 ans ne reprendra pas directement.

« Oui, je suis dans la phase d’accélération en ce moment. Je me remets en condition. Je suis tombé malade, j’ai perdu beaucoup de poids », a-t-il expliqué, alors qu’il n’était déjà pas bien gros. « Mais j’ai repris du poids, et je me sens bien et j’espère être de retour dans les deux prochaines semaines ».

Pour Steve Nash, qui fait avec Blake Griffin comme pivot, c’est une bonne nouvelle en perspective. Le vétéran souffre ainsi sur les « switchs » défensifs, tout comme son back-up, LaMarcus Aldridge. Avec sa vitesse de déplacement, Nic Claxton peut beaucoup mieux contenir les extérieurs adverses en cas de changement.

Mais patience…

« Pour moi, Nic a encore du chemin à faire », confirme ainsi le coach de Brooklyn. « Il doit vraiment travailler sur sa condition physique. Donc je ne suis pas sûr de quand il sera de retour, ou du fait qu’il sera de retour avec l’accélération et le dynamisme nécessaires pour jouer le jeu à ce niveau. J’espère que ça ne prendra pas trop de temps mais je ne pense pas que son retour ne se fera pas dans les prochains matchs ».