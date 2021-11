De retour à Orlando, Nikola Vucevic se prépare à une soirée riche en émotion

Pour la première fois depuis son transfert à Chicago en mars dernier, Nikola Vucevic va fouler à nouveau le parquet d’Orlando. Le pivot monténégrin y a joué neuf ans, et c’est là-bas qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs pivots de la NBA, décrochant même deux sélections au All-Star Game. Pour l’occasion, toute sa famille sera dans les tribunes, et il sait que ce sera compliqué de ne penser qu’au match.

« Ce sera clairement un match compliqué pour moi, sur le plan émotionnel » confie le pivot des Bulls dans le Chicago Sun-Times. « Le fait de voir tous ces gens avec qui j’ai noué de grandes relations au fil des années, de voir aussi certains de mes anciens coéquipiers. C’est génial de revenir évidemment, mais je suis certain qu’il me faudra maîtriser beaucoup d’émotion au fil de la rencontre. »

« Ce n’était pas une situation où ils m’ont transféré n’importe où »

Au passage, Vucevic répète que son transfert avait été envisagé d’un commun accord. Les dirigeants avaient décidé d’entamer une reconstruction, et lui et Fournier avaient leur billet de sortie.

« Ce n’était pas une situation où ils m’ont transféré n’importe où. On en avait beaucoup discuté, et c’était d’un commun accord. Je n’étais pas dans une situation où ils m’avaient dit que je n’allais pas être transféré, pour ensuite me transférer. C’était la conséquence de mes discussions avec eux, et ce n’était pas une surprise pour moi. »

Voilà pourquoi il n’a aucune animosité envers ses anciens dirigeants. Bien au contraire.

« Jamais je n’aurai de mauvais ressentiments à l’égard d’Orlando. Ce sera toujours positif. Il était temps que l’équipe prenne une autre direction. Il était temps que quelque chose de nouveau se produise. Cela ne fonctionnait pas comme nous le voulions, et je pense que cela a été bénéfique pour les deux parties ».