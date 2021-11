L’immense soulagement des Rockets

C’était l’une des plus grosses cotes de la soirée, et les Rockets ont dû rendre quelques parieurs heureux cette nuit en s’imposant face aux Bulls. Mais les plus heureux, ce sont les joueurs de Houston eux-mêmes puisqu’ils n’avaient plus gagné depuis… 15 matches !

« Regardez, je suis sûr que ce soir dans n’importe quelle interview, vous pourrez ressentir une énergie différente » a prévenu Kevin Porter Jr. en s’adressant à la presse. « On est heureux. On en avait besoin. On l’a ressenti dès le début, dès le premier quart-temps, qu’on avait un avantage. »

Même la sortie sur blessure de Jalen Green n’a pas stoppé l’élan d’une formation où Christian Wood retrouvait son poste de pivot, tandis que Stephen Silas optait pour Jae’Sean Tate pour jouer ailier-fort.

« Plus que la victoire, cela fait simplement du bien aux joueurs » souligne le coach des Rockets. « C’est tellement bien pour House, c’est tellement bien pour Scoot (Porter Jr.), c’est tellement bien pour Christian qui était en difficulté aux lancers-francs, et qui en met deux très importants sur la fin, puis qui joue très bien le coup sur la passe dans le corner. C’est tellement bien pour Garrison, Armoni et Eric, qui est resté un pilier au milieu de tout ça. Donc oui, ça fait du bien de gagner, mais c’est encore mieux pour ces gars. »

Ne pas laisser filer le match

Malgré les tentatives de comeback des Bulls, les Rockets n’ont jamais douté, et c’est peut-être mentalement qu’il y a eu un déclic.

« À chaque temps-mort, on se disait : ‘Les gars, on gagne ce soir !' » raconte KPJ. « On a gardé notre calme et on a continué de s’encourager : ‘On gagne, on gagne, on ne lâche rien’. On était déjà passé par là, de mener dans le quatrième quart-temps, à la mi-temps et nous avions laissé filer le match. Ce soir, on ne l’a pas fait. »

Ce qui a séduit Stephen Silas également, c’est que ses joueurs n’ont pas tremblé, et ils ont pris des risques. La peur de subir une 16e défaite de rang ne les a pas paralysés, même dans le « money time ». À l’image d’Armoni Brooks et de Garrison Matthews, qui compilent 23 points.

« Ils n’ont pas peur de shooter et je les aime tous les deux pour ça » conclut ainsi lte technicien, qui a aussi apprécié le culot d’Alperen Sengun. « Il rend tous les autres meilleurs. Qu’il ait la balle au poste avec beaucoup d’aide sur lui, ou qu’il ait la balle au poste haut pour créer ,il a une façon de jouer qui rend les choses plus faciles pour les autres gars et c’est vraiment nécessaire. »