S’il vous plaît, ne l’appelez pas Fred « VanFleet »

Giannis Antetokounmpo. On se souvient du moment où le Grec a commencé à se faire un nom dans la ligue à quel point les commentateurs et les acteurs NBA ont galéré à prononcer son patronyme. Dans une moindre mesure, Fred VanVleet, à qui The Athletic a consacré un long papier, est également concerné par le phénomène.

Dans la bouche de certains, VanVleet peut ainsi se transformer en… « VanFleet ». « J’ai été confronté à ça tout au long de ma vie. VanFleet est simplement plus simple. Je ne sais pas… Cela fait un moment que je n’y suis plus sensible. Je n’y fais même plus attention. »

Le plus fou, c’est que certains de ses coaches ont eux-mêmes fait l’erreur. Son coach actuel, Nick Nurse, par exemple : « Je crois que c’était durant sa saison rookie. J’ai toujours pensé que c’était VanFleet. J’ai entendu tellement de fois VanFleet à la télévision (avant son arrivée à Toronto). Je ne l’ai pas compris avant de le voir au dos de son maillot. Du genre ‘Je ne savais même pas que c’était un V’. »

À la télévision locale, certains analystes comme Alvin Williams sont eux aussi à la peine lorsqu’il s’agit de parler du meneur des Raptors, ce qui le « préoccupe ». « Il m’arrive encore de prononcer ‘VanFleet’ », regrette l’ancien meneur local.

Selon le champion NBA 2019, à qui on a dit que le nom est d’origine néerlandaise, toutes les couches de la population sont concernées. « Les gens les plus intelligents que je connaisse, ceux qui ont le plus de succès, jusqu’aux gens dans la rue, ils l’égratignent tous. Je ne sais pas pourquoi, c’est l’un des mystères du monde. »

Les gens ne sont même pas conscients qu’ils font ce genre de remplacement

Et le phénomène ne se limite pas à la prononciation selon lui. Le « massacre » de son nom se poursuit à l’écrit… « Les gens ne lisent pas. J’ai un long nom sur mon maillot. Le pire, c’est sur internet. […] Si vous pouviez le prononcer correctement, tant mieux. Ne soyez pas irrespectueux. Mais le problème sur internet est lorsqu’on se dit : ‘OK, maintenant c’est juste de l’ignorance.’ Mais j’ai l’impression que la plupart des gens sont assez stupides, alors ça ne me dérange pas tant que ça. »

Au moins c’est dit ! La question centrale autour de cette étrange manie est pourquoi autant d’erreurs ? The Athletic est allé poser la question à une professeure de l’université de Toronto, spécialisée en orthophonie, Rosemary Martino.

« Il n’est pas très courant dans la langue anglaise d’avoir la combinaison des lettres V et L, constate la spécialiste. Il est courant d’avoir d’autres combinaisons, S, L par exemple. Et F, L est une combinaison courante pour de nombreux mots, mais V, L ne l’est pas. Ce ne sera donc pas familier pour un anglophone. […] V étant très similaire au son F, les gens supposent probablement, automatiquement, qu’ils entendent ‘Fleet’ au lieu de ‘Vleet’. […] Les gens ne sont même pas conscients qu’ils font ce genre de remplacement. Ils pensent simplement que c’est le son correct. »

La spécialiste d’ajouter : « Franchement, pauvre garçon. » Les soucis de prononciation autour de son patronyme ne l’ont pas empêché de se faire un nom dans la grande ligue.