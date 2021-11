Retour victorieux pour Luka Doncic

Il aura fallu attendre que Luka Doncic revienne de sa blessure à la cheville pour que Dallas renoue avec la victoire. Après avoir mordu la poussière à deux reprises face aux Suns puis deux jours plus tôt face aux Clippers, les Mavs ont pris leur revanche sur les Californiens cette nuit au terme d’une deuxième mi-temps maîtrisée, même s’il a fallu passer par une prolongation après un panier à 3-points de Paul George au buzzer du quatrième quart-temps.

Luka Doncic a signé un retour iodéal avec 26 points, 9 rebonds, 9 passes décisives et la victoire. « Mentalement, j’ai été heureux de revenir. Le basket m’a manqué, même si je sais que ça n’a duré que trois matchs, même comme je l’ai dit avant le match, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour pouvoir jouer ce match. Je me suis senti super bien après la sieste, prêt à y aller », a-t-il déclaré après avoir disputé 41 minutes. « J’étais fatigué sur la fin. En prolongation, pour mon premier match de retour, c’était dur. Mais on repart avec la victoire, c’est tout ce qui compte ».

Déjà une grande maîtrise

Jason Kidd a procédé à un ajustement payant dans son cinq majeur en remplaçant Dwight Powell par Willie Cauley-Stein, a pu compter sur un Kristaps Porzingis encore saignant (30 points), et donc un Luka Doncic déjà dans le coup, et qui a tenu sur la durée.

« Il n’a joué que 41 minutes, il a 22 ans », a lancé le coach des Mavs avec le sourire. « Ces deux derniers jours, son travail de préparation a été de haut niveau. Il s’est bien entraîné, et je suis heureux qu’il ait pu jouer ce soir, pour nous aider à remporter une grosse victoire sur ce road-trip face à une très bonne équipe ».

Même s’il a tout de même perdu six ballons en route, le Slovène s’est distingué par sa maîtrise et la bonne gestion de l’attaque de Dallas, particulièrement après le repos. Celle-ci s’est notamment illustrée par ses bonnes lectures de jeu qui ont notamment permis à Dorian Finney-Smith et Kristaps Porzingis de briller.

« Il n’a que 22 ans mais il a ce sens du jeu. Quand il voit que deux joueurs arrivent sur lui, il a montré une grande confiance envers ses coéquipiers ce soir, dans le fait qu’ils allaient mettre leurs tirs. On a parfois joué à 4-contre-3, et ça montre à quel point il croit en ses coéquipiers. Il va y avoir des moments dans le matchs où il va essayer de battre cette prise à deux, et j’ai trouvé qu’il avait trouvé un bon équilibre en attaque sur ça, en acceptant aussi parfois les prise à deux », a ajouté le coach.

La grosse prestation de l’intérieur letton fait également écho à l’un des enjeux de cette saison, dans la façon dont KP peut être efficace aux côtés de Luka Doncic. C’est là aussi un des points positifs du match, alors que le tandem a peiné a briller ensemble en même temps la saison dernière.