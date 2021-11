Clippers – Mavericks : le buzzer beater de Paul George n’a pas suffi

Dallas a mis fin à une série de trois défaites consécutives en allant chercher un succès mérité mais plus étriqué que voulu. Les Mavs menaient de 10 points à trois minutes de la fin du dernier quart temps mais les Clippers ont réussi à envoyer le match en prolongations sur un 3-points au buzzer de Paul George.

Grâce au duo Reggie Jackson – Terrance Mann, ce sont les Clippers qui prennent rapidement les devants (20-9). Les Mavs profitent toutefois de la maladresse de Paul George et des balles perdues de Los Angeles pour rester en embuscade grâce à un joli 15/16 aux lancers-francs, dont 9/9 pour Kristaps Porzingis (48-42).

Au retour des vestiaires, Luka Doncic prend les choses en main. Il débute le troisième quart temps par un 4/4 aux tirs et trouve KP à 3-points pour mettre Dallas devant (57-56). La star des Mavs marque 15 points dans la période mais Reggie Jackson lui répond coup pour coup. Alors que les Mavs envoient des prise à deux sur Paul George quasi systématiquement, ce dernier reste agressif et permet à Los Angeles de rester dans le coup (80-76).

Alors que l’attaque des Clippers commence à stagner, les hommes de Jason Kidd font eux payer les prises à deux sur Luka Doncic. Ils passent un 18-5 à leur hôte, dont trois 3-points de suite du duo Finney-Smith – Porzingis, pour prendre dix points d’avance… avant de s’effondrer.

Ils ne marquent ainsi qu’un point lors des trois dernières minutes et laissent Paul George envoyer le mach en prolongations sur un 3-points dans le corner au buzzer (103-103). Un 7-0 initial des Mavs dans la période supplémentaire leur permettra toutefois de se rattraper pour retrouver le chemin de la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles a donné le baton pour se faire battre. Les Clippers avaient débuté le match de la meilleure des façons mais leurs 19 ballons perdus ont gardé Dallas dans le match en première mi-temps et ont continué de leur offrir des munitions supplémentaires jusqu’à la fin de la rencontre. On notera que les Mavs ont eux aussi fait preuve de maladresse avec 15 pertes de balles, dont quatre en dernier quart temps qui ont permis à Los Angeles d’aller chercher la prolongation.

– Les seconds couteaux de Dallas font la différence. Lors de la première manche entre les deux équipes dimanche, Paul George a dominé les débats. Cette nuit, Jason Kidd a envoyé prise à deux et blitz sur la star adverse pour forcer les autres Clippers à prendre des décisions. Et si Reggie Jackson a tiré son épingle du jeu en scorant, aucun Clipper n’a su créer pour ses coéquipiers. En face, quand Tyronn Lue a utilisé la même stratégie face à Luka Doncic en dernier quart-temps et en prolongation, ce dernier a pu servir Maxi Kleber et l’allemand a dominé les 4-contre-3 côté opposé pour décaler les shooteurs de Dallas et faire la différence.

– Les Mavs perdent un autre meneur. Après avoir fait sans Luka Doncic lors des trois derniers matchs, Dallas a cette fois vu Jalen Brunson, le Mav le plus régulier cette saison, rejoindre les vestiaires avec quatre minutes à jouer en première mi-temps. Le meneur s’est blessé à la cheville gauche et a dû renoncer à la fin du match, et on ne sait pas encore si l’ancien de Villanova devra manquer plusieurs matchs. On notera également que Frank Ntilikina est resté en civil cette nuit à cause d’une blessure au mollet.

TOPS/FLOPS

✅ Reggie Jackson. Avec 31 points et 10 rebonds, il a été le Clipper le plus constant cette nuit. Avec la défense texane focalisée sur Paul George, c’est Reggie Jackson qui a pris le relais pour garder son équipe dans le match en deuxième mi-temps.

✅ Luka Doncic. La star des Mavs a eu besoin d’une mi-temps pour trouver son rythme, avant de disséquer la défense des Clippers après la pause et finir le match avec 26 points, 9 passes et 9 rebonds, mais 6 ballons perdus.

✅ Kristaps Porzingis. Le Letton a encore confirmé sa bonne forme du moment en finissant meilleur marqueur de Dallas avec 30 points et en dominant les Clippers dans la raquette.

✅ Maxi Kleber. L’Allemand a fait un peu de tout cette nuit avec 8 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Il a été décisif en tant que créateur secondaire.

✅ ⛔ Paul George. La star des Clippers a noirci la feuille de stat (26 points, 9 rebonds, 6 passes) et envoyé le match en prolongation mais sa maladresse, à 7 sur 23 aux tirs, a couté cher à son équipe.

LA SUITE

Clippers (10-8) : Los Angeles recevra Detroit vendredi pour se remettre en selle, avant de faire face aux Warriors dimanche.

Mavs (10-7) : retour à Dallas pour les Mavs avec une confrontation qui promet face aux Wizards samedi.