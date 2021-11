Mo Bamba enfin prêt à éclore pour le Magic ?

Avec 155 apparitions pour 6 points, 5 rebonds et 1 contre en 15 minutes de moyenne sur ses trois premières saisons, Mo Bamba avait de la peine à percer depuis sa Draft, en 6e choix en 2018. Logiquement remisé derrière Nikola Vucevic, souvent blessé et clairement pas prêt physiquement pour le combat des raquettes NBA, le fugace joueur de Texas commençait fortement à ressembler à un bon gros « bust » pour le Magic…

Mais, depuis l’arrivée de Jamahl Mosley à la tête d’Orlando cet été, le pivot natif de New York a retrouvé le sourire. Avec 11 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres de moyenne après un gros mois de compétition, Mo Bamba semble enfin être arrivé à maturité et prêt à se faire sa place dans la raquette floridienne.

« Je veux attribuer ce succès à nos coaches. Ils m’ont donné une opportunité de jouer, d’apporter ce que je sais faire et m’ont montré comment je peux réaliser des actions qui aident l’équipe à gagner », argue-t-il pour Hoopshype. « Je les ai écoutés quand ils m’ont présenté leur vision et, offensivement comme défensivement, ils m’ont donné la liberté de jouer mon jeu et de contester les tirs, et c’est ça le plus important. »

Pas forcément à l’aise en NBA à ses débuts, Mo Bamba se sentait également à l’étroit dans le cadre de jeu mis en place par Steve Clifford ces dernières années à Orlando. Tout en longueurs et en bras, il était cantonné au périmètre de la raquette. Avec une laisse trop courte selon lui…

« Pour moi, le plus important est d’avoir cette liberté défensive. Je peux changer sur les écrans et défendre sur plusieurs joueurs alors que je ne pouvais pas le faire avec (Steve) Clifford. Je devais rester dans ma zone et près du cercle pour dissuader les tirs sans faire de zèle. Maintenant, je peux sortir un peu de ça et vraiment montrer ce dont je suis capable défensivement, à savoir contester les tirs et changer sur des arrières plus petits. »

En fin de contrat

Laissé pour compte dans une classe de Draft 2018 qui a récemment reçu son jour de paye, Mo Bamba fait figure, avec Marvin Bagley III, de chat noir parmi les Doncic, Young ou Jaren Jackson Jr. qui ont des équipes construites autour d’eux. Malgré les hauts et les bas de sa jeune carrière, Mo Bamba a gardé la foi. Et ça paye aujourd’hui, alors qu’il est dans la quatrième (et dernière) année de son contrat rookie !

« Je pense que personne ne pourrait répondre que ça s’est passé comme on s’y attendait [ces trois dernières années]. Mais je sais que je me suis donné une chance d’y arriver en travaillant autant que possible et en continuant à avancer malgré les distractions, les critiques. En restant fidèle à moi-même. »

Démarrant cette saison par sept rencontres de suite à 10 points ou plus, dont quatre double-double, Mo Bamba a mis le temps, mais on dirait bien qu’il est enfin prêt à jouer son rôle à plein pour Orlando. Si le Magic est projeté comme une des futures « lottery teams » cette saison encore, le pivot croit dur comme fer dans son équipe.

« Ce qui est le plus apparent, c’est notre développement. On a une bonne culture dans le vestiaire. On s’apprécie les uns les autres et on se soutient les uns les autres. C’est le plus important pour notre croissance. On sait qu’on va prendre des pilules cette saison, mais en fin de compte, on va apprendre et on va progresser », conclut-il. « Ce jeune groupe a un potentiel sans limite. On a beaucoup de talent, et beaucoup de profondeur à chaque poste. Je suis heureux d’en faire partie et heureux de représenter Orlando. »