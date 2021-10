Draft 2018 : qui a décroché sa prolongation de contrat ?

Lundi marquait la date butoir pour signer une prolongation de contrat pour les joueurs de la Draft 2018. Une prolongation qui permet à leurs franchises d’éviter qu’ils ne soient free agents en juillet 2022. Si Luka Doncic, Trae Young et Michael Porter Jr, voire Shai Gilgeous-Alexander, ont décroché le gros lot avec des contrats max, d’autres joueurs sont restés sur le carreau, à commencer par les deux premiers choix de Draft, DeAndre Ayton et Marvin Bagley III. Les deux premiers choix de la Draft 2018 seront donc free agents protégés dans neuf mois, et leurs franchises auront toujours la main sur leur avenir.

Cette Draft 2018 a néanmoins marqué l’histoire récente de la Ligue avec plus d’un milliard de dollars investis sur ces prolongations de contrat, avec la dernière très grosse pour Jaren Jackson Jr. (105 millions sur quatre ans).

Au final, 11 joueurs (sur les 30 premiers choix) de la Draft 2018 ont réussi à prouver leur valeur sur leur trois premières saisons quand d’autres, comme Mo Bamba, Kevin Knox ou Marvin Bagley III peinent encore à justifier leur statut de « lottery pick ». Plus grave encore, Jerome Robinson et Zhaire Smith ont pour ainsi dire disparu des radars, l’un sans club et l’autre au Hustle de Memphis, dans l’antichambre de la Ligue.

Voici le bilan de ces prolongations de contrat, qui confirme que l’habit de la Draft ne fait pas le moine…

* Les contrats inclus des primes en fonction de trophées individuels (MVP, All-NBA Team, Défenseur de l’année)