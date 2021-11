Le MVP de la nuit | Le réveil de Terry Rozier

À 3-points, il vit sa plus mauvaise saison depuis son année rookie, et il inscrit quasiment six points de moins que la saison passée… Mais Terry Rozier peut encore prendre feu à tout moment, et les Wizards peuvent le confirmer puisqu’ils ont subi son réveil cette nuit. Aux côtés d’un LaMelo Ball au four et au moulin, l’ancien meneur des Celtics plante 32 points avec 8 réussites à 3-points, dont un panier décisif à 13 secondes de la fin. Un vrai numéro de catch-and-shoot terminé à 11 sur 19 aux tirs.

« J’ai simplement besoin de connaître plus de soirées comme ça » a réagi l’intéressé. « En me levant ce matin, et après le shootaround, je savais que ce serait ma soirée. »

« Il est le pouls de l’équipe »

Cette nuit, Terry Rozier a d’abord permis aux Hornets de ne pas couler quand les Wizards ont attaqué le match par un 7-0 et un 11-3. Puis il a été décisif pour empêcher le braquage des Wizards.

Grâce à un 7-0, les partenaires de Kyle Kuzma étaient revenus à -2 à moins d’une minute de la fin. Derrière, Miles Bridges manque un dunk, mais Montrezl Harrell perd le ballon derrière. La balle échoue dans les mains de Terry Rozier qui plante son 8e panier à 3-points de la soirée pour assurer la victoire des Hornets. La 6e en 7 matches !

« Il est énorme pour nous » résume James Borrego. « De bien des manières, il est le pouls de l’équipe. On croit en son tir, et il doit y croire aussi. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne se chauffe. On a confiance en lui pour mettre des tirs importants tôt dans le match pour nous permettre de nous accrocher. C’est le Terry auquel on s’est habitué. »

En confiance, Terry Rozier s’est permis quelques sucreries avec notamment un dribble « shammgod » suivi d’un cassage de chevilles, avec le panier derrière en début de 4e quart-temps.

« Le mérite en revient à mes coéquipiers et mes coaches car ils se sont accrochés à moi, et ils croient en moi » conclut-il ainsi. « Vous savez, je ne vais jamais douter de moi. Je ne vais jamais prêter attention à mes pourcentages. Je joue, et c’est tout. »