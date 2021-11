Stats & Highlights | Boston, Atlanta, Milwaukee et Minnesota gardent le rythme

Qui va craquer en premier ? Boston, Milwaukee et Atlanta sont respectivement sur trois, quatre et cinq victoires de rang. Jour après jour, les trois franchises remontent tout doucement auclassement de la conférence Est.

Même réussite pour Minnesota, dixième à l’Ouest, avec désormais quatre succès de suite. Ça rigole déjà moins à Sacramento, qui n’a pas vu d’effet positif immédiat au changement de coach, face à Philadelphie. Et on ne parle plus de Houston, qui creuse toujours plus profond avec une 15e défaite consécutive.

Atlanta – Oklahoma City : 113-101

C’est en troisième quart-temps que Trae Young et sa bande ont fait la différence. Le meneur d’Atlanta a notamment marqué 21 points après la pause. Dans ce troisième quart-temps, les Hawks vont tenir le Thunder à 11 points, à 4/25 au shoot !

Même s’ils sont spécialistes du comeback, les joueurs d’Oklahoma City ne vont pas réussir à revenir en dernier acte. Cinquième victoire de suite pour Atlanta, troisième défaite de rang pour le Thunder.

Hawks / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 35 4/8 1/3 2/2 1 5 6 5 2 1 1 5 +11 11 23 C. Capela 30 5/9 0/0 0/0 4 10 14 0 4 0 1 0 +20 10 19 T. Young 32 9/20 5/9 7/7 1 3 4 6 2 1 2 0 +8 30 28 B. Bogdanovic 27 5/13 3/8 0/0 0 5 5 0 1 1 0 0 +16 13 11 K. Huerter 30 6/10 1/3 0/0 1 4 5 5 2 1 0 0 +16 13 20 D. Gallinari 25 4/5 1/2 2/2 0 6 6 3 2 1 1 1 -1 11 20 C. Reddish 23 4/11 1/4 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 +5 9 7 J. Johnson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 G. Dieng 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 S. Cooper 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 L. Williams 17 3/6 1/2 1/2 0 0 0 3 1 0 2 0 +1 8 5 D. Wright 15 2/3 1/2 3/3 0 1 1 2 1 0 0 0 +9 8 10 T. Luwawu-Cabarrot 1 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -2 S. Mays 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 Total 42/87 14/34 15/16 8 36 44 25 16 6 7 6 113 Thunder / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 33 2/11 0/4 0/0 0 4 4 3 2 0 1 2 -23 4 3 J. Robinson-Earl 32 4/9 2/5 3/4 2 8 10 1 2 1 0 1 -11 13 20 L. Dort 30 5/16 3/8 2/2 1 4 5 1 3 0 2 0 -12 15 8 D. Favors 17 5/9 0/1 0/0 1 3 4 0 0 0 0 1 -16 10 11 J. Giddey 31 6/13 0/5 3/3 2 5 7 8 1 1 3 2 -13 15 23 A. Pokusevski 22 4/14 1/5 0/0 4 6 10 2 1 0 0 0 +2 9 11 I. Roby 10 2/4 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 +9 4 4 K. Williams 14 2/3 0/0 0/0 3 1 4 3 1 0 0 0 +6 4 10 G. Deck 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 0 0 M. Muscala 16 4/11 1/5 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 -1 9 6 T. Jerome 16 4/7 2/4 5/5 1 0 1 4 1 3 0 0 -4 15 20 A. Wiggins 18 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -2 3 3 Total 39/98 10/38 13/14 17 34 51 24 15 5 8 6 101

Boston – Houston : 108-90

Victoire facile pour les Celtics, portés par Jayson Tatum en première mi-temps (22 points). En troisième quart-temps, Boston enfonce le clou avec un 17-0. Pendant six minutes, les Rockets sont incapables de marquer un point.

Jaylen Brown, qui revenait de blessure, a notamment brillé avec 10 points de suite dans cette bonne période des Celtics, qui remportent ce quart-temps 34-16, puis le match. Troisième victoire de suite pour les Celtes, et 15e revers consécutif pour les Texans.

Celtics / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 34 10/22 1/9 9/9 0 6 6 3 3 1 1 0 +23 30 27 A. Horford 24 4/9 3/5 0/0 3 8 11 4 2 2 0 0 +22 11 23 R. Williams III 23 1/1 0/0 0/0 3 12 15 1 1 0 1 1 +28 2 18 M. Smart 28 3/7 1/3 0/0 0 3 3 5 3 1 2 0 +24 7 10 J. Brown 23 6/13 3/6 4/4 0 3 3 0 4 1 2 1 +21 19 15 G. Williams 25 1/2 0/1 0/0 0 5 5 4 2 0 0 1 +13 2 11 J. Hernangomez 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -11 0 2 B. Fernando 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 0 1 S. Hauser 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -7 0 1 A. Nesmith 6 2/5 1/3 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 -6 5 0 E. Kanter 11 2/4 0/1 0/1 3 3 6 0 3 0 1 0 -8 4 6 D. Schroder 28 6/15 1/2 5/5 0 1 1 0 2 1 4 0 +7 18 7 P. Pritchard 6 0/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 2 0 -6 0 -4 R. Langford 20 4/9 2/4 0/0 2 3 5 1 1 2 0 0 -4 10 13 Total 39/91 12/35 18/19 11 47 58 19 24 10 15 3 108 Rockets / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 22 3/8 0/2 0/0 0 5 5 2 1 0 1 0 -24 6 7 D. Theis 22 3/9 0/3 1/2 1 3 4 1 4 0 2 1 -24 7 4 C. Wood 24 2/6 0/2 0/0 0 9 9 3 2 0 1 1 -24 4 12 E. Gordon 25 3/8 2/6 1/1 0 1 1 1 0 0 2 0 -27 9 4 J. Green 25 2/9 0/4 5/6 0 2 2 0 2 0 1 0 -25 9 2 K. Martin Jr. 22 4/10 1/4 1/4 1 5 6 1 1 1 1 1 -9 10 9 D. House Jr. 7 0/3 0/2 2/2 1 0 1 0 1 0 1 0 +3 2 -1 D. Nwaba 6 0/1 0/1 3/4 0 3 3 0 0 0 0 0 +11 3 4 A. Sengun 21 3/6 0/1 2/2 1 5 6 7 5 2 2 0 +9 8 18 D.J. Augustin 17 2/4 0/1 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 -2 4 4 A. Brooks 25 5/9 5/8 2/3 0 3 3 2 1 3 2 0 +8 17 18 J. Christopher 6 3/4 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +11 8 6 G. Mathews 19 1/6 1/6 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 +3 3 -1 Total 31/83 11/42 17/24 4 37 41 19 20 6 14 3 90

Milwaukee – Orlando : 123-92

Cette fois, les Bucks n’ont pas relâché la pression. Les champions en titre ont écrasé jusqu’au bout le Magic, sans lui laisser la moindre chance, avec notamment une avance de 41 points à la pause (77-36) !

L’écart va même encore monter et dépasser les 50 points (51)… Cette victoire facile est la quatrième de suite pour Milwaukee, qui n’a toujours pas perdu cette saison quand Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday sont alignés ensemble.

Bucks / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 24 4/12 0/4 4/6 2 6 8 9 3 1 1 2 +38 12 21 K. Middleton 20 4/6 1/3 3/3 0 2 2 2 0 2 1 0 +20 12 15 B. Portis 23 5/11 2/5 1/2 5 6 11 3 3 0 4 1 +25 13 17 J. Holiday 23 8/14 2/5 0/2 1 5 6 4 2 2 0 0 +37 18 22 G. Allen 19 5/8 2/3 2/3 0 2 2 1 1 0 1 0 +28 14 12 T. Antetokounmpo 14 0/3 0/2 1/2 1 3 4 0 3 0 0 1 -15 1 2 J. Nwora 26 5/13 2/6 2/2 1 6 7 1 4 0 2 2 0 14 14 G. Kalaitzakis 13 1/1 1/1 2/2 1 2 3 0 1 0 1 0 -18 5 7 G. Hill 19 2/4 1/2 2/2 0 2 2 0 0 1 1 0 +32 7 7 P. Connaughton 22 6/10 5/7 0/0 1 5 6 2 3 2 0 1 +18 17 24 R. Hood 22 2/6 1/5 0/0 1 2 3 2 1 2 1 0 +5 5 7 J. Robinson 14 2/6 1/2 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 -15 5 6 Total 44/94 18/45 17/24 13 42 55 28 22 10 12 7 123 Magic / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 24 0/9 0/3 0/0 2 2 4 1 1 0 1 0 -38 0 -5 W. Carter Jr. 28 3/6 0/3 2/2 0 10 10 3 0 0 2 1 -34 8 17 M. Bamba 20 1/6 0/3 0/0 1 2 3 1 1 0 0 1 -39 2 2 J. Suggs 17 2/8 0/4 1/3 2 2 4 2 4 0 3 0 -28 5 0 M. Mulder 27 4/11 3/7 2/2 0 0 0 0 1 0 1 0 -13 13 5 C. Okeke 26 5/11 2/6 0/0 1 4 5 2 2 3 0 0 -8 12 16 I. Brazdeikis 12 1/2 1/2 0/0 2 4 6 1 1 0 0 0 +18 3 9 R. Lopez 13 6/11 0/1 1/2 3 1 4 0 0 0 1 0 +16 13 10 M. Wagner 24 5/9 3/5 5/6 2 0 2 1 1 0 2 2 +5 18 16 R.J. Hampton 31 6/15 1/5 1/1 2 6 8 5 3 2 1 0 -3 14 19 T. Ross 18 1/5 1/2 1/2 0 1 1 0 3 1 4 0 -31 4 -3 Total 34/93 11/41 13/18 15 32 47 16 17 6 15 4 92

New Orleans – Minnesota : 96-110

Les Pelicans ont laissé trop de munitions aux Wolves pour l’emporter. En perdant 23 ballons et en laissant 21 rebonds offensifs, New Orleans a donné respectivement 28 et 26 points à Karl-Anthony Towns et sa bande.

Les Wolves ont profité du déchet pour dominer dès la première mi-temps, avec notamment 23 points de son intérieur All-Star. Après la pause, c’est Anthony Edwards qui continue le travail et Minnesota (quatre victoires de suite) s’impose tranquillement, en ayant toujours contrôlé la partie.

Pelicans / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Temple 14 3/8 2/6 0/0 1 1 2 1 1 1 4 0 -26 8 3 B. Ingram 37 2/13 1/7 4/4 2 6 8 4 3 0 6 1 -19 9 5 J. Valanciunas 19 5/12 0/0 3/3 4 2 6 1 5 0 2 1 -26 13 12 T. Satoransky 13 1/3 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 -22 2 0 J. Hart 32 5/9 0/3 3/3 2 3 5 5 2 3 2 3 -15 13 23 H. Jones 31 3/7 0/1 0/0 0 4 4 3 3 0 0 1 +1 6 10 N. Marshall 6 1/2 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 +11 2 2 W. Hernangomez 22 8/9 0/0 3/4 3 8 11 0 4 1 2 0 +17 19 27 J. Alvarado 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 -1 K. Lewis Jr. 32 4/12 1/7 1/2 0 3 3 5 0 1 2 0 +2 10 8 N. Alexander-Walker 27 5/11 2/6 2/2 1 4 5 4 1 0 1 0 0 14 16 T. Murphy III 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +1 0 1 Total 37/87 6/32 16/18 14 33 47 24 23 6 21 6 96 Timberwolves / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 25 6/10 0/1 4/5 7 4 11 1 4 2 1 0 +25 16 24 A. Edwards 33 6/16 3/9 3/5 2 5 7 1 1 3 3 1 +27 18 15 K. Towns 35 10/21 2/6 6/8 5 5 10 2 4 1 3 1 +24 28 26 P. Beverley 26 3/7 1/3 3/4 2 2 4 4 2 3 0 2 +26 10 18 D. Russell 31 3/16 1/10 4/6 1 2 3 8 2 0 1 0 +16 11 6 T. Prince 14 1/4 0/2 0/0 0 2 2 0 1 2 1 1 -6 2 3 J. McDaniels 30 4/7 2/4 0/0 2 6 8 2 1 1 1 1 +7 10 18 N. Knight 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -8 2 3 J. Layman 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 N. Reid 10 3/4 0/1 0/0 1 0 1 0 3 1 0 1 -2 6 8 J. McLaughlin 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -1 M. Beasley 22 3/10 1/7 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 -7 7 4 J. Nowell 3 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 0 -1 L. Bolmaro 3 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 -8 0 0 Total 40/100 10/44 20/28 21 28 49 21 20 14 11 8 110

Sacramento – Philadelphie : 94-102

Pas de miracle pour la première d’Alvin Gentry, même face à des Sixers fortement déplumés (Joel Embiid, Tobias Harris et Seth Curry absents…). Les Kings souffrent toujours des mêmes maux. Alors qu’ils mènent de neuf points en dernier quart-temps, ils cèdent totalement ensuite.

Philadelphie passe un 25-8 dans les dix dernières minutes de la rencontre. Tyrese Maxey s’est notamment illustré, comme Shake Milton et Georges Niang (6 points chacun pour ce trio), durant ce moment fort.