Jaren Jackson Jr. assomme le Jazz dans les dernières secondes !

Le Jazz restait sur trois victoires de suite avant de recevoir les Grizzlies lundi soir pour un remake du premier tour des derniers playoffs. Les jeunes joueurs de Memphis avaient réussi à prendre un match à Utah en postseason, et ça leur a visiblement donné des idées hier soir.

Après avoir été mené pour l’essentiel de la partie, derrière un gros match de Bojan Bogdanovic (24 points dont 7/11 à 3-points) et de Rudy Gobert (23 points, 13 rebonds, 5 contres), Memphis a réussi à reprendre l’ascendant en toute fin de match. Pourtant, le Jazz pensait vraiment avoir fait le plus dur. À 112-112, Rudy Gobert bâche Ja Morant, et Royce O’Neale trouve Bojan Bogdanovic pour le 3-points sur la transition. Le Croate en remet une couche derrière pour donner six points d’avance à moins de 90 secondes (118-112).

Derrière, les Grizzlies grappillent leur retard à coups de lancers-francs jusqu’à ce raté de Ja Morant, transformé en entre-deux par les arbitres. Il reste 14 secondes. Jaren Jackson Jr. prend le dessus sur Rudy Gobert, puis il plante le 3-points décisif sur la tête du Français. Il reste cinq secondes, et Utah ne s’en remettra pas. Les Grizzlies ont terminé le match sur un 7-0 pour s’imposer 119-118 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’incroyable début de match de Desmond Bane. Le musculeux arrière des Grizzlies était remonté comme un coucou pour affronter Utah. Avec 11 des 18 premiers points de son équipe, il a montré la voie à ses coéquipiers dans la combativité et l’effort. Il a été impliqué, au scoring ou à la passe, sur 7 des 10 premiers paniers de Memphis.

– Un match de très haut niveau. Avec 16 changements de leader et 12 égalités, ce match entre le Jazz et les Grizzlies a tenu toutes ses promesses. Mike Conley a notamment régalé la foule de plusieurs enchaînements de dribble en fin de troisième quart-temps alors que Bojan Bogdanovic pensait bien être le héros du match avec ses flèches derrière l’arc dans le « crunch time ». Mais en vain…

– Le coup de massue de Triple J. À -2 et la balle en mains, c’est un coup de sifflet des arbitres qui a filé un petit coup de pouce aux Grizzlies. Avec un entre-deux à jouer à 14 secondes de la fin, Jaren Jackson Jr. a réussi à piquer le ballon, avant de le récupérer pour sanctionner d’un 3-points qui a donné la victoire à son équipe. Un véritable hold-up pour des Grizzlies pourtant mal en point ces derniers temps !

TOPS/FLOPS

✅ Jaren Jackson Jr. Attendu comme un des rouages essentiels des Grizzlies, après plusieurs saisons marquées par les blessures, JJJ commence à retrouver son impact sur son équipe. Avec 26 points, 8 rebonds, 2 contres et 2 interceptions, il a été essentiel pour Memphis, démontrant à nouveau son « clutch gene » en fin de match.

✅ Desmond Bane. Comment ne pas évoquer Desmond Bane le soir même où il explose son record personnel ? En feu d’entrée de jeu, l’arrière des Grizzlies a été au four et au moulin toute la soirée, avec 28 points, 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

✅ Rudy Gobert. Il est parfois le parent pauvre de l’attaque du Jazz, mais hier soir, Rudy Gobert a été bien alimenté, par Mike Conley mais aussi par Donovan Mitchell. Le pivot français a été rayonnant avec 23 points, 13 rebonds et 5 contres. À 9/10 aux tirs, on peut dire qu’il a été efficace ! C’est clair : depuis le début de saison, il n’a jamais fini sous les 50% de réussite aux tirs !

✅ Mike Conley. Comme souvent, Mike Conley a été propre pour Utah. Si on excepte ses 4 balles perdues, le meneur vétéran a livré une partition quasiment parfaite avec 19 points, 8 passes et 4 rebonds, le tout à 7/12 aux tirs dont 3/5 à 3-points.

⛔ Donovan Mitchell. Il a eu l’occasion de se rattraper sur l’ultime possession mais, à l’image de son match, l’arrière n’a pas trouvé le filet mais le cercle. À 5/20 aux tirs dont 3/10 à 3-points, la star d’Utah est passée à côté. Il finit tout de même à 18 points, 8 passes et 6 rebonds.

RUDY GOBERT SUR LE PODIUM

Avec cinq contres ce soir, Rudy Gobert a détrôné Greg Ostertag de sa troisième place du classement des meilleurs contreurs de la franchise. Le « Stifle Tower » est désormais à 1 254 contres en carrière. Andreï Kirilenko (1 380) et l’inévitable Mark Eaton (3 064) sont encore devant.

LA SUITE

Memphis (9-8) : réception des Raptors dans la nuit de mercredi.

Utah (11-6) : réception du Thunder dans la nuit de mercredi.