Les Bulls prennent une très grosse fessée face aux Pacers

C’est la surprise du chef, et même l’énorme surprise. Co-leaders de la conférence Est, les Bulls ont complètement raté ce back-to-back, s’inclinant de 32 points au United Center face aux Pacers.

Porté par un super duo Malcolm Brogdon/Domantas Sabonis, Indiana a roulé sur son adversaire dès le premier quart-temps. Trop dépendants de DeMar DeRozan et Zach LaVine, les Bulls n’ont pas compris ce qui leur arrivait. Agressifs ballon en main, les Pacers brillent et montrent beaucoup d’alternance. Chris Duarte et Caris LeVert dominent leur vis-à-vis et Myles Turner s’amuse. Après 12 minutes, les Bulls sont déjà distancés (31-16).

Pour revenir dans le match, Chicago doit défendre et trouver de la cohérence en attaque. Grâce à son talent, DeMar DeRozan parvient à trouver des situations de tirs et il permet à son équipe de passer sous la barre symbolique des 10 points d’écart (39-30). Mais l’euphorie des Bulls ne va pas durer longtemps. Indiana reprend les choses en main. Turner, LeVert et Brogdon activent le mode patron et terminent en trombe ce deuxième acte. Au buzzer, Brogdon conclut cette superbe première mi-temps et Indiana mène de 21 points (67-46).

Si les fans des Bulls espéraient une réaction en seconde période, ils vont vite comprendre que c’est un soir sans, comme il en existe quelques-uns dans une saison. Collectivement, il ne se passe rien et Chicago ne marque que sur des exploits individuels de DeRozan ou LaVine. En face, les Pacers déroulent tandis que le United Center se vide. À l’arrivée, une victoire de 32 points pour Indiana, tandis que les Bulls n’inscrivent que 31 points en deuxième mi-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pacers montent en puissance. Il y a quelques jours, le coach des Pacers se demandait s’il n’allait pas devoir changer son cinq de départ. Ce soir, ses joueurs lui ont de nouveau répondu, et on retiendra l’altruisme de Caris LeVert et la capacité de la doublette Sabonis/Turner à trouver des solutions en attaque. Certes, les absences de Nikola Vucevic et Alex Caruso ont pénalisé les Bulls, mais les Pacers, qui sortaient d’un « road trip » compliqué, viennent de prouver face aux Pelicans puis face aux Bulls qu’ils avaient les moyens de remonter la pente.

– La domination aux rebonds des Pacers. On l’a déjà écrit, mais l’absence de Patrick Williams et de Nikola Vucevic rend cette équipe des Bulls très vulnérable à l’intérieur. Face à Sabonis et Turner, c’est d’autant plus visible… Même si les deux joueurs des Pacers ne sont pas connus pour être les joueurs les plus durs de la ligue, ils sont capables de verrouiller la peinture, et ça donne 52 rebonds pour les Pacers dont 21 pour les deux intérieurs. Une vraie moisson pour Indiana.

– Chicago trop dépendant de ses deux All-Stars. Certes, Zach LaVine et DeMar DeRozan réalisent une très belle saison, mais ça manque de soutien en attaque. En attendant que Nikola Vucevic revienne, Coby White et Lonzo Ball sont passés à côté. On saura très vite si cette faillite n’est liée qu’au back-to-back.

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Meilleur marqueur de la rencontre, le Lituanien a dominé la raquette adverse avec ses 21 points et 11 rebonds. Cette saison, il a moins la balle en main loin du cercle et il est plus présent poste bas. Petit à petit, ses coéquipiers arrivent à mieux le trouver en attaque, et l’absence de Nikola Vucevic lui a permis de rayonner. Sa complémentarité avec Myles Turner semble meilleure qu’auparavant, même si la faiblesse intérieure des Bulls n’est pas négligeable.

✅ Malcolm Brogdon. Parfois scoreur, le meneur a été très bon dans la gestion. Il a su mettre en confiance ses coéquipiers et moins forcer la décision tout seul. 16 points et 7 passes pour l’ancien des Bucks et une complicité retrouvée avec ses intérieurs. C’est lui qui a mis l’équipe sur les bons rails en premier quart-temps.

⛔ Lonzo Ball. Zéro point pour l’ancien meneur des Lakers qui a semblé marquer le pas physiquement. Brillant face à Denver puis New York, il a tout raté : 0/7 aux tirs et seulement 2 passes décisives pour le maître à jouer des Bulls. Un match à oublier comme tous les Bulls.

LA SUITE

Indiana (8-11) : avant Thanksgiving, les Pacers reçoivent les Lakers mercredi soir.

Chicago (12-6) : les Bulls vont pouvoir se rassurer mercredi face à Houston.