Les Wizards tombent face aux Hornets du tandem Ball/Rozier

C’est déjà reparti pour les Hornets, qui ont vite fait oublier leur coup d’arrêt à Atlanta pour repartir de plus belle sur le parquet de Washington.

Les Wizards ont soutenu la comparaison en début de partie notamment grâce à leur activité au rebond, incarnée par Montrezl Harrell et ses claquettes dunks ravageuses (31-32). Le jeu de transition bien léché de Washington a aussi permis à Daniel Gafford de briller à son tour sur un service de Kyle Kuzma (44-41).

Jusqu’à ce 14-3 asséné par les Hornets avant la pause, marqué par le coup de chaud de LaMelo Ball, auteur de 12 des 14 points de la série conclue par deux énormes missiles à 3-points (50-59).

L’écart a grimpé jusqu’à +17 au retour des vestiaires suite à deux paniers à 3-points de Terry Rozier et un « hook » de Mason Plumlee (57-73). C’est à ce moment que Washington a entamé sa remontée, avec la triplette Holiday-Beal-Harrell à la baguette pour ramener les locaux à -10 à 12 minutes du terme (73-83).

C’est ensuite un 7-0 alimenté par le 3-points de Spencer Dinwiddie et le lay-up de Montrezl Harrell en transition qui a remis la pression sur Charlotte à l’entrée du « money-time » (93-97). Les Hornets s’en sont alors sortis avec un 3-points de Gordon Hayward, un 2+1 de LaMelo Ball. Dans les dernières secondes de la partie, alors que Washington était revenu à -2 sur un 3-points de Kentavious Caldwell-Pope, c’est Terry Rozier qui a mis le shoot de la gagne, également à 3-points, sur la tête de KCP (103-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le comeback manqué de peu des Wizards. Washington a récemment montré tout son talent dans l’art du comeback avec un succès renversant face à Miami. Cette fois encore, ils n’ont pas été loin de rafler la mise sur le fil après avoir accusé jusqu’à 17 points de retard, jusqu’à ce 3-points de Terry Rozier à 13 secondes de la fin.

– Encore une « masterclass » pour LaMelo Ball. Le meneur sophomore continue de confirmer avec une nouvelle grosse performance cette nuit : 28 points, 13 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. Il a surtout été de ceux qui ont permis à Charlotte de creuser l’écart avec un passage remarqué en fin de premier quart-temps, et a également été présent lorsqu’il a fallu repousser les avances des Wizards en fin de partie.

TOPS/FLOPS

✅ Terry Rozier. L’ancien arrière des Celtics a livré son meilleur match de ce début de saison avec un magnifique 8/11 à 3-points et donc ce missile qui a scellé la victoire des Hornets. Une prestation proche de la perfection.

✅ Montrezl Harrell. L’intérieur des Wizards a encore été un modèle de combativité sur ce match. Il a posé énormément de problèmes aux Hornets avec ses 18 rebonds dont 7 offensifs, et s’est encore distingué par son efficacité près du cercle (24 points à 10/13 au tir).

✅⛔ Bradley Beal. Ce n’est pas forcément un mauvais match pour l’arrière. Il a notamment fait partie des joueurs qui ont contribué à atténuer le retard de 17 points accusé en début de troisième quart-temps. Il a même été plutôt complet avec 7 rebonds et 9 passes décisives. Seul problème, son manque d’adresse au tir (5/18) a fini par coûter très cher à son équipe, d’autant qu’il a également perdu quatre ballons.

Le chiffre : 65

Malgré la défaite, les Wizards ont exercé une domination impressionnante au rebond avec 65 prises ! On compte 20 rebonds offensifs dans cette moisson et on note un écart abyssal avec le nombre de rebonds grappillé par Charlotte, qui n’en a pris que 36, mais est reparti avec l’essentiel, un 11e succès en 19 matchs.

LA SUITE

Washington (11-6) : les Wizards se déplacent à New Orleans mercredi.

Charlotte (11-8) : les Hornets poursuivent leur « road-trip » à Orlando ce mercredi.