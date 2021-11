Les Suns s’en sortent à San Antonio pour un 13e succès consécutif

Et à la fin, ce sont encore les Suns qui gagnent. Malgré quelques sueurs froides en toute fin de rencontre, les Suns sont parvenus à repousser les Spurs, pour poursuivre leur belle série de victoires. Phoenix a encore pu s’appuyer sur une marque bien répartie avec six joueurs, dont trois hommes du banc, à 11 points ou plus.

Cette variété d’options offensives a permis aux visiteurs de contrôler la majeure partie de cette rencontre. Ils ont commencé à creuser l’écart dans le second quart-temps, pour rentrer au vestiaire avec 13 unités de plus (44-57). Une avance confortée tout au long du quart-temps suivant (75-90).

San Antonio s’est alors un peu plus libéré en attaque, tout en enchaînant quelques stops défensifs, pour signer un quatrième quart-temps beaucoup plus convaincant. Alors que Phoenix paraissait hors de portée, y compris avec la « second unit » en jeu, les Spurs sont revenus à une petite possession avec 15 secondes à jouer.

Ce gros effort pour revenir au contact n’a finalement pas été récompensé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La tentative de « comeback » des Spurs. À -15 à l’entame du dernier quart-temps, face à une équipe sérieuse comme les Suns, les Spurs étaient mal embarqués. C’est pourtant dans ce contexte que Dejounte Murray, bien soutenu par des arrières adroits (Devin Vassell et Derrick White), s’est réveillé et lâché en attaque. Mais revenus à cinq points à six minutes de la fin, ils ont concédé un 10-0 après un temps-mort. Les Texans ont jeté leurs dernières forces dans la bataille mais partaient de trop loin.

– La production du banc des Suns. Les deux bancs ont été productifs au « scoring » mais la colonne +/- est sans équivoque : celui des Suns a eu bien plus d’impact sur la tournure des événements. Cameron Payne a apporté toute sa vista, Landry Shamet son adresse longue distance et JaVale McGee a encore été ultra efficace sous le cercle, notamment à l’entame du quatrième quart-temps, malgré son temps de jeu limité.

– La maladresse lointaine des Spurs. Avec dix paniers primés en moyenne, San Antonio est l’équipe la moins prolifique de la ligue dans le domaine. L’équipe texane a confirmé ce statut cette nuit en ne rentrant que cinq tirs à 3-points avec vingt tentatives (leur plus petit total de la saison). On notera tout de même que les Spurs ont dû faire sans leur meilleur shooteur extérieur, Doug McDermott, touché au genou.

TOPS/FLOPS

✅ ⛔ Dejounte Murray. On retiendra surtout son dernier quart-temps. Avant cela, le gestionnaire des Spurs s’est montré très maladroit. Il a fini par se relancer quand son équipe était dos au mur. Agressif au cercle, il a signé des belles fixations vers son pivot Jakob Poeltl. Il a également volé quelques ballons dans les mains de Chris Paul. En touchant encore à tout, il a terminé avec son 3e triple-double de la saison.

✅ Deandre Ayton. Meilleure évaluation du match pour le pivot, auteur d’une nouvelle sortie sérieuse à la finition, avec un nombre de déchets limité. Il a encore profité de sa bonne connexion avec Chris Paul sur le « pick-and-roll », même si celui-ci a terminé avec son plus petit total à la passe de la campagne.

LES SPURS DANS LE DUR

Alors que les Suns se rapprochent de leur meilleure série de victoires dans l’histoire de la franchise, les Spurs plongent avec une cinquième défaite consécutive, et même une huitième défaite en dix matches. C’est le second pire départ de la franchise après 1997 quand l’équipe, déjà coachée par Gregg Popovich, avait démarré avec 2 victoires pour 13 défaites.

LA SUITE

Spurs (4-12) : réception des Hawks, mercredi.

Suns (14-3) : déplacement chez les Cavs, mercredi.