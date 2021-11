Luka Doncic absent, Kristaps Porzingis prend ses responsabilités

Kristaps Porzingis est mieux depuis son retour de blessure il y a quinze jours, un retour en forme qui s’est confirmé en l’absence de Luka Doncic. Même si les Mavs ont perdu à chaque fois, à deux reprises face aux Suns et cette nuit sur le parquet des Clippers, l’intérieur letton a été particulièrement actif, que ce soit à la passe (7 lors de la première confrontation face à Phoenix), au rebond (12 sur le deuxième match à Phoenix) ou au scoring comme ça a été le cas cette nuit en Californie (25 points à 10/18 au tir).

Ce qui a changé cette nuit, c’est que c’est lui qui a aimanté les ballons dans le « money-time », là où c’est d’habitude Luka Doncic qui a cette responsabilité. Et l’intérieur s’en est plutôt bien sorti, en travaillant cette fois plus souvent au poste bas pour finir plus près du cercle, face à des Clippers en « small ball ».

« Nous avons joué sur lui assez tôt et souvent », a souligné Jason Kidd. « En fin de match, il a été capable d’appeler le ballon. Nous l’avons trouvé et il a converti ses tentatives. Même le tir qu’il a raté sur la fin (pour ramener Dallas à 90-89), c’était un une bonne position. C’est ce que vous voulez en fin de match, quand le score est serré, que votre joueur vedette se distingue. J’ai trouvé que KP a fait du bon travail ».

« À chaque match, je me sens de plus en plus à l’aise »

Également dans la lumière depuis plusieurs matchs, d’autant plus cette nuit alors que Frank Ntilikina a lui aussi dû quitter ses partenaires en première mi-temps, touché au mollet, Jalen Brunson a trouvé Kristaps Porzingis davantage impliqué dans le final.

« KP a été génial. Il a été une force. Il a été capable d’aller à ses spots. Il a été top. J’aurais juste aimé que notre équipe puisse l’aider davantage à gagner ce match. Il nous a porté pendant un long moment », a glissé le meneur, encore précieux face aux Clippers. « Lorsqu’il vous manque l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue, ça change définitivement la donne. Nous avons joué avec un peu plus d’urgence dans le quatrième quart-temps. Nous avons cru que nous pouvions gagner. Nous avons continué à nous battre. Ça peut arriver que le ballon ne rebondisse pas en notre faveur. Mais nous allons continuer à apprendre ».

C’est en effet tout l’enjeu de cette période difficile pour Dallas, permettre à d’autres éléments de s’exprimer.

« Quel contraste, n’est-ce pas ? », a-t-il lancé, avant de replonger dans ses souvenirs pour se remémorer ses débuts de « go-to-guy » dans la ligue. « Je ne m’étais pas senti comme ça depuis un moment. La dernière fois dont je me souviens, c’était probablement à New York. Je suis reconnaissant envers le staff que nous avons autour de nous pour son soutien, les coachs et tout le monde qui me donne confiance. J’arrive à être efficace sur le terrain, je ne me contente pas de marquer mais j’implique mes coéquipiers. À chaque match, je me sens de plus en plus à l’aise. Évidemment, je travaille beaucoup et j’essaie de trouver des moyens d’être un meilleur joueur. Mais je suis reconnaissant du soutien qui m’entoure ».

Pour Jason Kidd, l’équation restera la même une fois que Luka Doncic sera de retour, peut-être demain pour la revanche face aux Clippers, ou plus probablement samedi pour la réception de Washington : tirer le maximum de ses deux joueurs majeurs lorsque les deux évoluent ensemble sur le terrain.