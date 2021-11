En recherche de rythme, Coby White a brisé la glace

Opéré de l’épaule en juin dernier, Coby White est revenu à l’action la semaine passée. Mais, après un premier match conclu avec une bulle, puis un second, et un troisième pas beaucoup mieux à 2 points à 1/7 aux tirs, les fans des Bulls commençait forcément à trouver le temps long…

À l’inverse, en interne, les Bulls ont toujours maintenu leur confiance en leur arrière de 21 ans. Après une deuxième saison NBA à 15 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne, l’ancien de North Carolina ne pouvait pas avoir perdu son basket. Et pour cause : hier soir, face à New York, Coby White a retrouvé la lumière.

Il faut laisser le temps au temps

Auteur de 14 points en 21 minutes, à 5/11 aux tirs dont 3/6 à 3-points, il a grandement participé à la victoire des Bulls, avec 10 de ses 14 points arrivant à point nommé en dernier quart.

« Rien n’arrive du jour au lendemain. Dans la société actuelle, tout le monde pensait que dès mon premier match, j’étais censé faire ce que j’ai fait [hier] soir. Mais ce n’est simplement pas possible », analyse-t-il sur NBC Sports. « Je n’ai pas joué depuis six mois, je reviens dans une nouvelle équipe. Je savais que ça allait venir, je devais simplement faire confiance à mon travail mais aussi prendre mon temps. Personne ne m’a mis la pression, ni le front office, ni les joueurs, ni le coaching staff. Ils m’ont tous dit d’avoir confiance. »

Prônant la patience à juste titre, Coby White s’en est en tout cas tenu à cette ligne de conduite, malgré les critiques et des performances décevantes. Autour de lui, ses coéquipiers et son coaching staff ont aussi contribué à le protéger et à lui permettre de prendre son temps pour revenir, mais aussi pour retrouver sa condition de match.

« C’est difficile de trouver son rythme », reprend DeMar DeRozan. « Ce match va beaucoup l’aider avec sa confiance. Mais on a tous confiance en lui. »

Le fameux coup de l’arroseur arrosé

Avec 12 victoires pour 5 défaites depuis la reprise, les Bulls caracolent en tête de la conférence Est, avec le même bilan que les Nets. En attendant Nikola Vucevic, ce retour en forme de Coby White pourrait leur permettre de changer encore de braquet pour la suite.

« Je suis vraiment content pour lui », ajoute Billy Donovan. « Les gens avaient vu ses trois derniers matchs et ils se demandaient combien de temps il lui faudrait pour revenir à son niveau. Mais pour moi, quand tu vois un gars qui fait son boulot chaque jour et qui ne montre jamais personne du doigt, qui essaye toujours de trouver des solutions pour progresser, en tant que coach, j’ai une appréciation réelle pour un pro comme lui. »

Ayant enfin brisé la glace à 3-points, avec trois flèches en plein cœur des Knicks, Coby White a été gentiment arrosé lors de son interview de fin de match, et même accueilli par une « standing ovation » de ses coéquipiers à son retour au vestiaire. Le gamin de Goldsboro est bel et bien de retour pour Chicago.

« J’ai traversé des épreuves toute ma vie. Grandir là où j’ai grandi, là d’où je viens, mes parents ont toujours été persévérants. Mon frère est persévérant, ma sœur aussi. Toute ma famille a réussi à déjouer le destin d’une famille typique de Goldsboro qui vivait dans un mobile-home en Caroline du Nord… J’ai dû me battre toute ma vie. Et je ne vais pas m’arrêter maintenant. »